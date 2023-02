Sjukepleiarflukt frå avdeling ved OUS

14 av 24 intensivsjukepleiarar ved thoraxkirurgisk seksjon ved Oslo universitetssjukehus, OUS, har sagt opp jobbane i protest. Ytterlegare fem seier at dei vil gjere det same.

Avdelinga har ansvar for sjukdommar som treng kirurgisk behandling i hjarte, lunge og sentrale blodårer.

Det var TV 2 som først omtalte saka.

Reagerer på kutt

Dei tilsette reagerer på at leiinga har endra turnusen utan å snakke med sjukepleiarane, og at dei har bestemt seg for å halde ei avdeling sommarstengt for å spare pengar, seier føretakstillitsvald Rolf-André Oxholm til NRK.

Sjukehuset har tidlegare varsla at dei planlegg kutt som svarar til rundt 500 årsverk.

Vegard Andreas Jacobsen, hovudtillitsvalt, Norsk Sykepleierforbund Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Hovudtillitsvald Vegard Andreas Jacobsen i Norsk Sjukepleiarforbund seier masseoppseiingane vil få store konsekvensar for drifta av sjukehuset.

– Konsekvensane blir i praksis at det ikkje vil vere forsvarleg å gjennomføre hjartekirurgi ved Ullevål sjukehus frå 1. mai, seier han til NRK.

OUS-leiinga understrekar at det finst ei fullt operativ avdeling på Rikshospitalet som kan ta seg av det som er av slik kirurgi når det ikkje er mogeleg ved Ullevål.

Har åtvara leiinga

Oxholm seier leiinga ved sjukehuset over fleire år har foreslått å gjennomføre dei tiltaka dei no går inn for. Målet har vore å spare pengar. Han seier dei tillitsvalde fleire gongar har åtvara leiinga om at det kan føre til masseoppseiingar.

Rolf-André Oxholm, tillitsvalt, Norsk Sykepleierforbund Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Det har dei valt å ikkje tru på. Så det er jo veldig trist at vi står der at ekstremt kompetente tilsette har sagt opp, seier Oxholm.

Men sjukepleiarane som no forsvinn ut dørene ved OUS, går ikkje arbeidsledige lenge.

– Dei har ein ekstremt ettertrakta kompetanse som alle intensivavdelingar, men også alle sjukehusa i heile austlandsområdet, skrik etter. Så dei har fått seg jobbar alle saman, seier han.

Kritisk situasjon

Anestesilege ved Ullevål og tillitsvald for overlegane, Erik Høiskar, meiner det er eit stort problem at så mange i same avdeling seier opp samtidig.

Han meiner dei blir vanskelege å erstatte, og at det vil gå ut over pasientane.

Tillitsvald for overlegane ved Ullevål sjukehus, Erik Høiskar. Foto: Jenny Dahl Bakken

– Det er kritisk, og det har med at det er stor kirurgi dette dreier seg om. Lungekreftkirurgi og hjartekirurgi. Desse intensivsjukepleiarane er heilt avgjerande for nettopp den behandlinga.

Han meiner situasjonen kunne ha vore unngått.

– Det verkar som om det har vore veldig dårleg dialog. Og då tenker eg at det er noko som kunne ha vore gjort annleis, slik at vi unngjekk å kome i denne situasjonen. Eg synest det er overraskande at vi har kome i ein slik situasjon der ein får så mange oppseiingar.

Bekymringsmelding før jul

NRK har sett ei bekymringsmelding som tillitsvalde og verneombod sende leiinga i november.

Her kjem det blant anna fram at oppseiinga av den opphavelege turnusen blei gjort utan risikovurdering, at det blir færre sjukepleiarar på kvardagar, og at sjukepleiarane meiner turnusforslaga ikkje tek omsyn til fagutvikling for intensivsjukepleiarar, sjukdom eller ferie.

Dei stiller spørsmål ved om korleis ein skal sikre forsvarleg drift og ta vare på pasientane. Ifølge dei tilsette vil endringane føre til auka ventetid og gå ut over pasientsikkerheita.

Dei skreiv at dei var uroa for akuttberedskapen.

Ikkje budsjettkutt

Klinikkleiar ved Hjarte-, lunge og karklinikken ved OUS, Bjørn Bendz, seier det er trist at så mange seier opp. Men han meiner endringane er naudsynte.

Klinikkleiar Bjørn Bendz Foto: Geir Olsen / NTB

– OUS arbeider med å lage eitt hjarte- og lungekirurgisk senter der kompetansen skal samlast. Dette skal etter planen bli sett i verk i 2025.

Han avviser at endringane dei no vil gjennomføre har noko med budsjettet for 2023 å gjere.

Ber helseministeren komme på banen

Men i det politiske miljøet ser dei ein klar samanheng mellom budsjettkutt og tilsette som rømmer OUS.

– Dette er ei varsla krise, seier helsepolitisk talsperson for Raudt, Seher Aydar.

– No blir det drive rovdrift på dei tilsette. dette viser at strikken er strekt langt. Dei tilsette har varsla og sett foten ned for uforsvarlege kutt, men blir ikkje lytta til.

Ho seier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ikkje lenger kan sitte som tilskodar til krisa.

Kravet om at ministeren må komme på banen kjem også frå Frp og Venstre.

– Kjerkol har ønska seg kutt i sjukehusa, og no ser vi konsekvensane, seier Bård Hoksrud (Frp).

– Dette er ei trist sak for både dei tilsette og for pasientane. Fagfolk i helsesektoren er ei mangelvare i Noreg, og vi må ta vare på alle dyktige folk vi har, seier han.

– Dette er enda eit eksempel på at leiinga gjennomfører hovudlause kutt som svekker pasienttilbodet, seier Alfred Bjørlo (V).

Kjerkhol: Sjukehuset må finne løysingar

NRK har vore i kontakt med Helsedepartementet, som opplyser at helseministeren ikkje ønsker å stille til intervju om saka.

Men Kjerkhols kontor har sendt denne kommentaren per e-post:

– Vi både ønsker og trenger å behalde dyktige fagfolk i den offentlege helsetenesta, og intensivsjukepleiarar er ei viktig personellgruppe i sjukehusa. Det er openbert ei krevjande situasjon som har oppstått ved Oslo universitetssjukehus, ved at so mange viktige arbeidstakarar har sagt opp ved éi og same avdeling.

– Den aktuelle saka som er gjort kjent i dag må no bli handtert av OUS, som både har arbeidsgjevaransvar og ansvar for forsvarlege tenester til befolkninga. Sjukehuset må, eventuelt i samarbeid med Helse Sør-Aust, finne løysingar som gir eit forsvarleg tenestetilbod til befolkninga også framover.

Opp i styret i neste veke

Styret i OUS skal vedta dei mykje omtalte kutta ved sjukehuset torsdag om ei veke. I ei melding på sjukehusets interne datanett, som NRK har sett, skriv administrerande direktør Bjørn Atle Bjørnbeth at krava til omstilling er dei same trass i at regjeringa har varsla meir pengar til sjukehusa.

– Vi må redusere 4–500 årsverk i 2023. Vi står i tøffe omstillingar om dagen, og det blir jobba hardt for å finne måtar å redusere kostnadane vår på, skriv Bjørnbeth.

Nestleiaren i helse- og sosialutvalet i Oslo bystyre, Morten Edvardsen (Sp), er særleg kritisk til at kutta delvis skjer for å skaffe pengar til å bygge nye sjukehus på Gaustad og Aker.

– I staden for å skjerme pasientane for kutt, vel OUS å bruke dei ekstra midla frå regjeringa til bygg på gigantprosjektet på Gaustad. Det er totalt uansvarleg, seier han.