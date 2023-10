Sjukepleiar meiner ho blei sjuk etter vaksinering - får inga erstatning

«Linda» er sjukepleiar og forskar. Eller rettare; ho var sjukepleiar og forskar. Ho blei sjuk like etter at ho hadde tatt koronavaksinen, og er overtydd om at ho blei sjuk av vaksinen.

Men Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) avviser at vaksinen er årsak til at ho blei sjuk.

Fleire sjukepleiarar får avslag

– Eg hadde aldri trudd at frå ei veke til den andre så kunne ting endra seg på denne måten, seier «Linda» når vi møter henne.

Usikker på framtida, og om ho skal søkje ny jobb igjen, vil ho ikkje vil stå fram med sitt rette namn.

Ho er ein av fleire som no ber Norsk Sykepleierforbund om hjelp til å nå fram med erstatningskrav. Fleire andre kollegaer er som henne overtydde om at dei er offer for koronavaksinen.

«Linda» meiner svekka korttidsminne, utmatting og smerter skuldast vaksinestikket ho fekk i armen ein maidag i 2021. AstraZeneca-vaksinen var då fasa ut, og ho var glad ho skulle ta Pfizer.

– Eg hadde ingen plager dei første dagane, men ni dagar etterpå blei eg brått dårleg. Eg sat på heimekontoret mitt framføre PC-en då eg mista følelsen i leppene og blei litt blåaktig.

Ho blei henta i ambulanse for det var symptom på hjerneslag.

– Eg var litt desorientert, men dagane etter kom det små blødingar i huda og stikkande smerter, som nålestikk, over heile kroppen. Det var akkurat som det var eit slags anfall av noko slag som begynte med veldig pulserande blodsirkulasjon.

Usikker på framtida

«Linda» veit ikkje om ho nokon gang kjem tilbake til arbeidslivet. Ho er usikker på om ho søkjer ny jobb igjen, og om nokon vil ha henne når ho står fram med både sjukdom og kritikk mot NPE. Derfor står ho ikkje fram med sitt eige namn.

Ein lege fleire hundre mil unna vurderte «Linda»s helsetilstand, og hevdar vaksinen ikkje er årsak til plagene. NPE avslår derfor erstatningskravet. Foto: Bjørn Atle Gildestad / NRK

«Linda» er overtydd om at alt dette skuldast vaksinen. Men NPE sin sakkunnige lege avviser at vaksinen kan vera årsaka.

I vurderinga legen sende til NPE skriv han:

«Disse symptomene er hyppig forekommende i befolkningen, og kan ha mange forskjellige årsaker. Om disse uspesifikke symptomer vedvarer utover 4-6 uker eller debuterer senere enn 6 uker etter vaksinasjon, er det foreløpig ikke tilstrekkelig medisinsk grunnlag til å konkludere med at vaksinen kan være årsaken. De nevnte plager kan i dette tilfelle således ikke anses som følge av vaksinasjonen.»

Dermed avslår NPE kravet hennar.

Pasientskadelova er tydeleg på at dei som har lidd tap på grunn av pasientskade, har rett til erstatning når skaden skuldast vaksine.

Høgsterett sa i ein dom i 2015 at det er tilstrekkeleg at vaksinen KAN vera årsak til sjukdom for å få erstatning når ein er blitt sjuk av vaksine i eit nasjonal vaksinasjonsprogram, som koronavaksineringa var.

Terskelen for å imøtekoma krav om erstatning etter plager på grunn av vaksinen skal altså vera lavare enn i andre saker.

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen har nesten ti saker for sjukepleiarar som krev erstatning for skader dei meiner dei har fått av koronavaksinen. Foto: Bjørn Atle Gildestad / NRK

Advokat Kjell Inge Ambjørndalen kjører fleire saker for sjukepleiarar etter samarbeid med Norsk Sykepleierforbund. Han hevdar at NPE ikkje bryr seg om dommen som blei avsagt i Høgsterett i 2015.

Hevdar NPE ignorerer Høgsterett

– Norsk Pasientskadeerstatning vel å ignorere norsk Høgsterett. Det er den instansen som kunne bidratt til å gjera det økonomisk betre for denne gruppa. Dette erstatningssystemet skal vera ei redning for dei som er uheldige etter vaksine. Slik fungerer det ikkje når NPE jobbar på den måten dei gjer, hevdar advokaten.

På spørsmål om han ikkje berre er usamd med NPE, og at dei kanskje kan ha rett, svarer han:

– Nei, dei har ikkje rett. Dei følgjer ikkje Høgsteretts kriterier, hevdar Ambjørndalen.

Dette avviser Vibeke Bugge som leiar avdeling for juridiske oppgåver og sakkunnige utgreiingar i NPE. Ho står fast på at dei som har rett til erstatning, faktisk får erstatning.

Vibeke Bugge, avdelingsdirektør i Norsk Pasientskadeerstatning. Foto: NPE

– Eg vil vera tydeleg på at det gjer vi, repliserer Bugge til advokatens påstand om at dei ikkje har tatt dommen i Høgsterett inn over seg.

Ho seier dei les slike dommar grundig.

– Det er jo den øvste domstolen, og då går vi gjennom praksisen vår og ser om det er behov for å endre. Då er vi alltid opptatt av å skulera sakkunnige og saksbehandlarar om eventuell justering, seier Bugge.

Innhentar sakkunig vurdering

Mange av dei sakkunnige legane sit langt unna pasienten, og dei er sjeldan i kontakt med personen dei vurderer. «Linda» reagerer på at ein nevrolog på eit sjukehus fleire hundre mil unna henne sit og vurdere saka.

– Han gjer ei papirundersøking av meg, ser kva som står i ulike legevaktsnotater og fatslegenotater. Det gir kanskje ikkje eit heilt bilde av situasjonen. Eg ville tenkt at det var viktig å danne seg eit eige sjølvstendig bilde som sakkunnig vurdering.

Vibeke Bugge i NPE seier ho forstår ønskjet om at legane møter pasientar. Men med åtte tusen søknader kvart år, ville ikkje NPE klart å ha kort saksbehandlingstid, noko som også er viktig for erstatningsøkjarane.

– Vi har nokre døme på at sakkunnig på bakgrunn av dokumentasjon i enkeltsaker ser at det er behov for å undersøke ertatningssøkjar. Då gjer vi det, seier Bugge.

Advokat Ambjørndalen er kritisk til det oppdraget desse legane får.

– Eg tenkjer at dei ikkje er skolerte frå NPE si side på kva dei skal svare på. Dei skal først og fremst svare på om det er ei medisinsk plausibel forklaring, og sette det i ein samanheng med det som det er mogeleg å samanlikna det med. Dei skal forstå dommen som var oppe i Høgsterett i 2015, og så godt som mogeleg gi sine medisinske input utifrå det.

– Men fleira av legane konkluderer med at vaksinen neppe kan vera årsak til plagene?

– Ja, fordi det pr. dags dato ikkje er ein medisinsk vitskapleg semje om kva følgjer denne vaksinen kan ha.

Vibeke Bugge i NPE er klar på at saksbehandlinga er heil i tråd med pasientskadelova.

– Bevisregelen som gjeld vaksine er ein kan-regel. Det betyr at vi skal sjå om vaksinen kan vera skuld i dei plagene erstatningssøkjarane seier dei har. Vi er opptatt av å sjå på kva medisinsk kunnskap som er kjent i dag. Det er det vi legg vekt på. Og så er det viktig for meg å sei at dersom det kjem ny kunnskap, for det skjer jo, så vil vi vurdere om dei tidlegare avslaga våre blir feil, seier ho.