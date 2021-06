Sjukehusstreiken er over

– No er vi tatt ut i tvungen lønnsnemnd to gonger på rappen. Då vi var hos statsråden, var det heilt klart at vi ikkje ville få streika vidare ved sjukehusa. Då bestemte vi oss heller for å be om ei frivillig nemnd. Det gir oss fleire moglegheiter, seier Lill Sverresdatter Larsen i ein pressemelding på Unio sine sider.

Ho understrekar at streikeviljen hjå medlemane framleis var stor, men at Unio måtte ta ansvar når tvungen lønnsnemnd var det einaste alternativet som låg på bordet.

– Fornøgde

Spekter og helseføretaka er nøgde med å ha kome til semje med Unio om at lønnsoppgjeret for Unio sine medlem i sjukehusa skal løysast med ei frivillig nemndbehandling.

Spekter sin administrerande direktør, Anne-Kari Bratten meiner det er bra at drifta på sjukehusa og tilbodet til pasientane no kan normaliserast.

Anne-Kari Bratten, administrerande direktør i Spekter. Foto: Thomas T. Kleiven / Thomas T. Kleiven

– Eg er fornøgd med at Unio og Spekter etter opne og tillitsfulle forhandlingar blei einige om denne løysinga. Unio sine medlem representerer svært viktig kompetanse både no, og i åra framover, seier Bratten.

Frivillig lønnsnemnd

Ein frivillig nemndbehandling inneber at lønnsoppgjeret for medlemane i Unio i helseføretaka, Martina Hansen Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus, blir i heilskap avgjort av ei frivillig nemnd som blir sett saman av tre nøytrale medlem oppnemnde av Riksmeklaren, to medlem oppnemnde av Unio og to medlem oppnemnde av Spekter.

– Det er partane som er ansvarlege for å finna ei løysing på arbeidskonfliktar. Difor er det bra at dei ha kome til ei frivillig løysing, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Camilla Helen Heiervang / NRK

Departementet opplyser at dei tysdag kveld fekk eit varsel frå Statens helsetilsyn om at det ville oppstå fare for liv og helse frå klokka 16 onsdag ettermiddag.

Statsråden kalla difor inn til eit uformelt møte onsdag morgon der partane blei informerte om dette. Partane blei deretter einige om frivillig nemndløysing.