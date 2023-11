Fredag morgon møtte ikkje alle elevane i sjuandeklasse ved Marienlyst skole opp til mattetimen.

– Born døyr liksom, seier Bjørn Isak Winther.

Palestina-skjerfet er knytt godt rundt halsen. Det er ein kald morgon framfor Stortinget. Dei er ikkje mange, men ein kan høyre elevane godt.

– I dag demonstrerer vi for borna i Palestina. Det er om mange born som døyr i løpet av ein vanleg skuledag, seier Winther.

Dei siste tala frå Hamas-kontrollerte styresmakter viser at 11320 personar er drepne i israelske luftangrep. Av dei er 4650 born.

I dag møtte dei ikkje til timen, som alle skuleelevane på Gaza:

– Vi symboliserer borna som ikkje lenger får gå på skule på grunn av krigen. Dei må heller gøyme seg, og vere redd for å døy enn å gå på skulen, seier klassekameraten Hermann Roald Eriksen.

Skulestreikar for borna

Ikkje mange av dei visste så mykje om konflikten mellom Israel og Palestina før 7. oktober i år.

Dei siste vekene har dei tolv sjuandeklassingane snakka om kva dei kan gjere for borna i Gaza og for å vise at dei bryr seg.

– Skule er viktig, men born sin fridom er mykje viktigare, seier Bjørn Isak Winther.

Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

– Vi gjer det her for å støtte borna i Gaza og i Palestina, seier Agnes Marijanna Heier.

– Korleis trur de borna i Gaza har det?

– Heilt forferdeleg. Det er mange born som har mista foreldra og familien sin, og må leve i konstant frykt. Plutseleg blir dei bomba, seier Amanda Heffermehl Utne.

Plakatane har dei teikna sjølv og slagorda har dei øvd inn: «La borna leve, la borna sove, la borna drøyme».

Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

– Jonas høyr, born i Gaza døyr

– Borna går rundt med dødsangst sidan dei høyrer flyalarmen og bombing. Vener og familie døyr. Vi kan ikkje gjere noko der og difor vil vi gjere noko her, seier Vinther.

– Men Noreg kan gjere noko. Noreg kan gi pengar. Noreg kan gi mat og vatn, seier Eriksen.

Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Dei ber statsminister Jonas Gahr Støre om å gjere meir for borna i Gaza.

– Jonas er statsminister. Eg kjenner at han er den einaste i Noreg som kan gjere noko. Vi kan ikkje sende pengar, mat og vatn. Vi vil vise han at vi vil gjere noko vi også, seier Vinther.

– Det er viktig at vi borna også prøver å gjere noko. Det har mykje å seie, seier Eriksen.

– Demokratiet fungerer

Line Khateeb, leier for Palestinakomiteen, var også i nærleiken av Stortinget fredag føremiddag. Ho blei rørt av demonstrantane.

– Det er fordi born også får med seg kva som skjer der nede no, og dei ser at borna i Gaza er innestengde utan mat og straum. Dei ser at borna blir drepne. Det er sterkt at dei viser solidaritet.

Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

Marian Hussein, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, slo også av ein prat med sjuandeklassingane.

– No blei eg veldig glad, fordi dette er noko som rører veldig mange born og veldig mange menneske. Det er godt å sjå at de viser engasjement, det er slik demokratiet fungerer, sa Hussein til demonstrantane.