Sju høydepunkter fra Jensen-rettssaken

Etter en etterforskning som er blant tidenes dyreste i Norge, preget maratonrettssaken mesteparten av fjoråret.

Da dommen falt, drøyt åtte måneder etter at saken ble innledet i Oslo tingrett, satt Jensen igjen med en fengselsstraff på 21 år, mens Cappelen fikk 15.

Utgangspunktet for ankesaken blir mye det samme som i tingretten: Eirik Jensen mener han er uskyldig og bør frifinnes, mens Gjermund Cappelen vil ha mer i strafferabatt.

Når saken nå kommer opp for lagmannsretten, vil det bli en ny, fullstendig gjennomgang. Denne gangen foran en jury.

Dette bør du vite om Eirik Jensen-saken

Her er noen av de viktigste punktene fra forrige rettsrunde:

Det hemmelige prosjektet

Allerede på rettssakens andre dag kom den første bomben. Eirik Jensen hevdet han hadde vært involvert i et topphemmelig, nasjonalt prosjekt som ingen kollegaer eller sjefer visste om.

Oppgavene skulle være så hemmelige at det var nødvendig med kodespråk, fluktplaner, ekstra kontanter og våpen.

Det var ukjent for tingrettsdommer Kim Heger, og Jensens forsvarere var nektet innsyn i avgjørelsen om å hemmeligstemple det.

Jensen advarte mot å åpne «Pandoras eske», og alt som kunne knyttes til prosjektet gikk for lukkede dører i Oslo tingrett.

Tidligere politimester Anstein Gjengedal og eks-kollegaen Roger Stubberud bekreftet begge at prosjektet eksisterte.

– Det er så sensitivt. Det er stor fare for at liv vil gå tapt om bare deler av prosjektet blir kjent, sa Gjengedal.

Deler av rettssaken gikk for lukkede dører, men heller ikke da skal aktørene ha kommet nærmere inn på det hemmelige prosjektet.

Blomsterspråket

Kodespråket Jensen og Cappelen brukte i tekstmeldingene til hverandre fikk mye oppmerksomhet tidlig i rettssaken.

«Mann i grøfta.»

«Det er trygt å sole seg med rett solfaktor.»

«Det er meldt fine arbeidsforhold.»

De to hadde vidt forskjellige forklaringer på de ulike uttrykkene. Retten mente til slutt at de fleste av disse måtte handle om narkotika og penger.

Mr. Good og de krypterte telefonene

Hvem er Mr. Good? Navnet var lagret som en kontakt på Cappelens telefon, og spørsmålet var en gjenganger gjennom hele rettssaken.

Ifølge Cappelen er det Eirik Jensen, men Jensen nekter.

Jensen innrømmet å ha mottatt en kryptert mobiltelefon av Cappelen, og at han ødela den da han fikk vite at Cappelen var pågrepet. Ifølge Jensen ble den kun brukt til kildearbeid, mens Cappelen hevder de blant annet brukte den til å avtale innførsler av hasj.

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen fikk sine dommer i fjor høst. Ankesaken skal holdes i samme rettssal. Foto: Marco Vaglieri

De skjulte opptakene

Det vakte oppsikt da de ble kjent at to politimenn gjorde skjulte opptak av tre uformelle samtaler med Cappelen mens han satt i varetekt på Ila.

Opptakene ble spilt av i retten. Her navngir Cappelen Jensen for første gang, hevder han har jobbet for politiet i 20 år og tilbyr seg å avlytte Jensen. Han hevder også at Jensen kommer til å forsøke å drepe ham, og sier han sitter på informasjon som vil bli en «bombe».

Cappelen forsøkte samtidig å forhandle om amnesti eller straffereduksjon.

Bildebevisene

Oppussingen av badet på Eirik Jensens småbruk ble omhyggelig dokumentert ved hjelp av bilder, plantegninger og fakturaer. Den ene viste seg å ha en forfalsket signatur fra Gjermund Cappelen, og fikk Jensen til å endre sin forklaring.

Foto: FOTO: PRIVATMEGLEREN/POLITIET

Retten fikk også se spaningsbildene av Jensen og Cappelens siste møte, der Jensen fikk en konvolutt av Cappelen. Jensen hevder det var tilbakebetaling av et privat lån, mens Cappelen hevdet det var betaling for hjelp med hasjsmuglingen.

Jensen og Cappelens siste møte

Påtalemyndigheten viste også frem et bilde av et hemmelig møte mellom Jensen og Cappelen på Ekeberg i 2013, der de satt i hver sin bil. Bildet ble tatt av en kriminell, og spredd i kriminelle miljøer som bevis på at Cappelen samarbeidet med politiet.

Foto: Privat / NRK

Noe av det siste politiet foretok seg før Cappelen ble pågrepet, var et fingert innbrudd i hasjlageret til Cappelens nettverk.

Her raider politispanerne Cappelens hasjlager

Cappelens ville forbruk

Cappelen innrømmet tidlig den omfattende innføringen og omsetningen av hasj, og forklarte at han kunne ha opptil 20 millioner kroner liggende.

– Jeg har brukt sinnssykt mye penger. Det er helt vilt når man tenker over det, sa Cappelen da han forklarte seg om sitt eget forbruk og reisevirksomhet.

Han brukte blant annet 350.000 kroner på luksushotell i Dubai, og 325.000 på Maldivene, der han ble arrestert. Det forsøkte han å løse ved hjelp av kontanter og ved å sende Eirik Jensen telefonnummeret til presidenten.

I tillegg kjøpte han luksusklokker, dyre klær og biler. Da politiet ransaket huset hans i Bærum fant de også et Munch-litografi og bunker med kontanter i bæreposer.

En «hasjmeny» som ble beslaglagt på Svinesund i 2012. Foto: NRK / NRK

Cappelen lurte politiet

Jensen og Cappelen hadde et langvarig forhold der sistnevnte fungerte som informant og kilde. I 2012 tok Jensen Cappelen med på et møte med sentrale aktører i Oslo-politiet for å bidra med informasjon om kriminalitetstrender.

I retten fortalte Cappelen at han ga politiet villedende informasjon for å lede oppmerksomheten vekk fra seg selv.

– Noe av det var bare rør, sa Cappelen.

Flere av opplysningene kom med i rapporten.

– Vi sitter rystet tilbake, sa dommer Kim Heger.