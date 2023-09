– Jeg er ikke kjent med tiltaler i Norge av det omfanget vi har i denne saken.

Det sier statsadvokat Marit Formo ved Det nasjonale statsadvokatembetet.

Hun fører saken som tirsdag starter i Oslo tingrett. Sju menn står tiltalt etter «mafiaparagrafen» for omfattende narkotikakriminalitet.

Politiet mener de har smuglet tonnevis av narkotika inn i landet over lang tid.

– Vi mener at alle de sju tiltalte har hatt ulike roller i en organisert kriminell gruppe som har drevet en omfattende og profesjonell narkotikavirksomhet, sier Formo.

Statsadvokat Marit Formo mener de sju tiltalte har stått bak en omfattende narkotikavirksomhet over lang tid. Foto: Tom Balgaard/NRK

Hun sier at gruppen har stått bak en lang rekke innførsler av store mengder narkotika til Norge.

Krypterte meldinger

Gruppen ble avslørt etter at fransk politi klarte å komme seg inn på den krypterte kommunikasjonstjenesten Sky ECC. Der trodde kriminelle at de kunne sende meldinger til hverandre uten fare for å bli oppdaget.

Men etter å ha gjennomgått materialet fra franske kolleger, mener norsk politi å ha identifisert en rekke personer og narkotikahandel.

– Det dreier seg om klar og tydelig kommunikasjon både om narkotikapartier og oppgjør for narkotika, sier Formo.

Hun sier at norsk politi gjennom en omfattende etterforskning har påvist hvem som tar kommunisert i de krypterte meldingene, og hvilke straffbare handlinger som kan utledes av materialet.

– Det sendes også bilder av penger og narkotika. Dessuten er det flere som har erkjent å ha brukt Sky ECC til narkotikaoverlevering og det er også flere andre bevis i saken.

Forsvarere skeptiske til bevisene

Men flere forsvarere er skeptiske til bruken av materialet fra Sky ECC i retten.

En av dem er Marius Dietrichson. Han forsvarer én av de tiltalte – som ikke erkjenner straffskyld og heller ikke vil forklare seg for politiet.

En av forsvarerne, Marius Dietrichson, mener det er for mange ubesvarte spørsmål til at materialet fra den krypterte meldingstjenesten Sky ECC kan brukes som bevis. Foto: Gunnar Bratthammer

– Dette er jo et resultat av en fransk politioperasjon, hvor de har tømt et stort antall telefoner, også i Norge. Hvis ikke vi får vite mer om hvordan bevisene er innhentet, så er det så mange ubesvarte spørsmål knyttet til dette at de ikke er forsvarlig å bruke, sier han.

Øyvind Bratlien er forsvarer en av de andre tiltalte. Også han er skeptisk til bevisene.

Forsvarer Øyvind Bratlien er skeptisk til bruken av materialet fra den krypterte meldingstjenesten Sky ECC i retten. Politiet mener det er viktige bevis mot klienten hans. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

– Han erkjenner ikke straffskyld. Tiltalen bygger jo i hovedsak på bevis hentet fra Sky ECC, som vi fortsatt mener er omstridt om kan brukes som bevis eller ikke, sier Bratlien.

– Så din klient mener han ikke har noe som helst med dette å gjøre?

– Han har ikke tatt stilling til noe som helst, han erkjenner bare ikke straffskyld.

Gullgruve for politiet

Saken er et resultat av «Operasjon Hubris», som Kripos startet i 2018 etter å ha fått tilgang på materialet fra fransk politi.

For politiet i Norge kan materialet de har fått fra den krypterte meldingstjenesten Sky ECC ha blitt en slags «gullgruve».

Bildet av hvitt pulver er fra politiets beslaglagte materiale. Foto: Politiet

– Det er ikke tvil om at dette materialet har dannet grunnlag for oppklaring av en lang rekke straffbare handlinger og gitt grunnlag for en rekke straffesaker her i Norge, sier Formo.

I tillegg til de sju som i dag står tiltalt, har politiet siktet to personer som er i Marokko, og som politiet mener er bakmenn i saken.

Ifølge statsadvokat Formo har de hatt en sentral rolle i organiseringen av innførsel og distribusjon av store mengder narkotika, også harde stoffer.

De er nå etterlyst internasjonalt.