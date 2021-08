Sju av ti vil åpne Norge – professor mener regjeringen bør vente

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen har signalisert at de vil gå videre til trinn fire i gjenåpningen en uke etter at alle over 18 år har fått tilbud om to vaksinedoser i september.

I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK svarer 71 prosent at de støtter en full gjenåpning i september, enten i stor eller i noen grad.

23 prosent er enten sterkt eller i noen grad imot regjeringens gjenåpningsplan.

Professor emeritus i epidemiologi, Dag Steinar Thelle, ved Universitetet i Oslo og Göteborgs universitet, mener regjeringen bør trykke på bremsen.

– Det er fornuftig å ha en gjenåpningsplan, men det som er vanskelig å forstå er at man setter datoer på forhånd. Planen bør følge utviklingen i sykdomsforekomsten og hvordan epidemien sprer seg i befolkningen. Det bør styre gjenåpningen, mener Thelle.

Det siste døgnet er det registrert 906 koronasmittede i Norge. Det er det høyeste døgntallet siden 24. mars. 52 personer var tirsdag innlagt på norske sykehus.

– Jeg kunne tenke meg at man venter til man i hvert fall har gått gjennom september og sett på hvordan utviklingen blir spesielt når det gjelder innleggelser. Det er alltid en forsinkelse på 2–3 uker etter at smittetrykket øker i befolkningen, sier professoren.

Høie: Data bestemmer

Helseminister Bent Høie (H) sier at regjeringen følger situasjonen nøye og understreker at det er data og ikke dato som avgjør når gjenåpningen skjer.

– Jeg vil minne om at vi ikke har kommet til det siste trinnet av regjeringens gjenåpningsplan. Det har vi utsatt nettopp på grunn av smittetall. For meg virker det som at en del av kritikerne mener at vi allerede har tatt beslutningen om åpne Norge, men det har vi ikke. Det er fortsatt omfattende råd og regler som gjelder i samfunnet, sier helseministeren.

Han sier videre at ingenting er skrevet i stein og understreker at det kan dukke opp uforutsette ting som gjør at gjenåpningen må utsettes.

– Beslutningene tas når alle dataene er på plass, men det er også viktig å fortelle befolkningen hva som er vår beste vurdering fremover, og vår beste vurdering fremover er at når alle over 18 år har fått mulighet til å beskytte seg gjennom vaksinering, så kan vi gå over til et samfunn som er mer normalt, sier Høie.

Vil vaksinere barn

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI) valgte regjeringen nylig å tilby koronavaksine til 16- og 17-åringer. FHI vurderer nå om barn mellom 12 og 15 år bør få tilbud om koronavaksine, slik blant annet Danmark har gjort.

Professoren mener at man burde vaksinere alle ned til 12 år før man åpner opp samfunnet mer.

– Vi har delta som vi vet er problematisk med tanke på mer smittsomhet. Vi vet ikke hvilke andre mutanter som kan dukke opp. Den eneste måten vi kan forsøke å dempe dette på er storstilt vaksinasjon i de yngre aldersgruppene, mener han.

Helseministeren svarer at helsemyndighetene trenger mer tid til å vurdere om barn mellom 12 og 15 år skal få tilbud om vaksine.

– Regjeringen har utsatt det å gå til trinn fire nettopp på grunn av smitteutviklingen og situasjonen til barn og unge. Når det gjelder spørsmålet om de under 16 skal vaksineres så er det et spørsmål som vi fortsatt har noe tid til å vurdere mens vi vaksinerer de mellom 16 og 17 år. Det er viktig at vi tar den beslutningen på et best mulig kunnskapsgrunnlag, understreker Høie.