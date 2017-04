Sju år på rad med nedgang i fruktbarheten

For at antallet innbyggere ikke skal falle, må hver kvinne i snitt føde 2,1 barn, også kalt reproduksjonsnivået (se graf under). Nå er tallet nede i 1,71 i Norge, etter sammenhengende nedgang siden 2009, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Når en del ikke får barn eller får ett barn, må andre få flere enn fem barn for at tallet skal holde seg oppe, sier Anne Eskild, som jobber som overlege ved Ahus og er professor ved UiO.

Men andelen som får så mange barn, faller. Eskild mener arbeidslinja i Norge er uforenlig med storfamilie, og det idealet gjør at vi ikke verdsetter innsatsen det krever å få barn.

– I dag må man forsvare seg om man er hjemmeværende med mange barn. De møtes med spørsmål som «hva er galt med deg, har du ikke hørt om prevensjon og hvorfor har du ikke jobb», sier overlegen.

– Ulik verdsetting av folks barn

STATUS: Overlege Anne Eskild vil at vi skal se på det å velge å få mange barn som viktig arbeid for samfunnet. Foto: Dang Thrin / NRK

Tendensen har vi hørt om fra utlandet tidligere. Russlands befolkning krymper, og fødselsraten i land i Europa har også hatt en fallende tendens. Nå faller fruktbarhetstallet også i Norge.

– Det er først i 30-årene at man har den økonomiske tryggheten til å få barn, og da blir det vanskelig å føde mange før den biologiske grensa slår inn, sier hun.

For en kvinne eller et par i 20-årene er det mye mindre gunstig økonomisk å få barn enn når man blir eldre og har fast, høyt betalt jobb. Eskild mener dette er forskjellsbehandling fra staten.

– Er du utenfor arbeidslivet får du kanskje 40-50.000 i engangsstøtte, men andre kan få opp mot en million. Det er ulik verdsetting av folks barn, og kan føre til at de som ikke har rett på slike velferdsordninger, utsetter å få barn eller tar abort, mener hun.

Willoch: Øk barnetrygden

ØKONOMI: Barnefamiliene må få bedre økonomi slik at de som ønsker det, kan få flere barn, mener Kåre Willoch. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tross tendensen med færre barn per kvinne, øker folketallet i Norge. Det er fordi vi lever lengre, og på grunn av innvandring. Tidligere statsminister Kåre Willoch (H) er likevel bekymret, og sier det er et problem at en del lar være å få mange barn fordi de syns det blir for dyrt.

– Barnefamilier må ha en tilfredsstillende økonomi, og iallfall ikke ha dårligere råd enn de som ikke har oppgaven med å forsørge barn, sier han til NRK.

Han sier makspris i barnehager og andre tiltak for småbarnsfamilier er vellykket, men at en del får økonomiske problemer når barna er i skolealder. Han mener lavere skatt for barnefamilier kan være en løsning, men vil også gjøre noe med ytelsene.

– Familiene burde kompenseres med rikelig barnetrygd, men den er i stedet blitt halvert, sier han.