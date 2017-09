Sjøvold: – Vi er i sjokk

Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble mandag dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av over 13 tonn hasj. Retten fant ingen formildende omstendigheter.

– Selv om vi var forberedt på at denne dommen kunne bli utfallet, er vi i sjokk. Det må jeg si. Det er en trist dag for politiet dersom dette blir den endelige dommen. Det er det ingen tvil om, sier Sjøvold til NRK.

Eirik Jensen så ut til å ta dommen med fatning, men forsvant raskt fra Oslo tingrett. Han blir ikke varetektsfengslet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Den knusende dommen kritiserte politiet for å ikke gripe inn til tross for flere varsler om et usunt forhold mellom Jensen og Gjermund Cappelen.

Dommer Kim Heger påpekte blant annet at Jensen selv hadde vært med på å skrive instruksene for informant- og kildebehandling, men valgte å ikke følge dem.

Sjøvold sier politiet har jobbet systematisk gjennom mange år for å regulere informantbehandlingen, og at arbeidet startet før Jensen ble pågrepet.

– Her har vi å gjøre med en person som har satt seg utenfor det systemet som regulerer behandlingen av informanter, men det er jo et høyst betimelig spørsmål hvordan det er mulig å operere på egen hånd, uavhengig av reglene, sier han.

Kritiserer politiet i dommen

Spesialenheten for politisaker gjorde undersøkelser av Jensen i 2005 og 2008, men begge ble henlagt. Spesialenheten i Bergen kom med konkrete opplysninger om forholdet mellom Jensen og Cappelen i 2011, men disse stanset hos Kripos.

Gjermund Cappelen ble trodd av dommerne, og fikk en strafferabatt på 30 prosent. Han er dømt til 15 års fengsel for innføring av hasj og medvirkning til korrupsjon. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

«Heller ikke har vitneforklaringene fra Jensens kollegaer og ledere gitt retten svar på hvorledes det var mulig for Jensen å operere slik han gjorde i mange år – helt på siden av informantreglene, og uten tilsynelatende tilstrekkelig korrektiver og kontroll – uten at noen grep inn», heter det i dommen.

Hans Sverre Sjøvold mener at «det er helt naturlig at den kritikken kommer».

– Det blir mitt ansvar å sørge for at vi forebygger liknende tilstander fremover. Så har vi aldri noen garanti for det menneskelige elementet. Det er ikke alltid mulig å forebygge de som ønsker å bli kriminelle, sier politimesteren.

I Dagsnytt 18 mandag sa Sjøvold at han ikke har noen problemer med en eventuell granskning av Oslo-politiet i kjølvannet av dommen mot Eirik Jensen.

– En granskning kan være en mulighet – at man går inn i systemet og ser på hvordan det har vært mulig å holde på i så mange år. Det jeg har vært tydelig på i dag, er at jeg ikke tror vi som organisasjon er den rette til å foreta en slik gjennomgang. Men jeg har ingen problemer med at noen kommer til Oslo og ser på hvordan vi håndterer dette i dag. Jeg mener vi har god kontroll på måten vi forvalter disse metodene på nå.

Skjønner at det kommer spørsmål om ledelse

Tidligere politimester Anstein Gjengedal har fortalt at han aldri fikk mistanke eller beskjed om at Jensen samarbeidet med kriminelle.

Rettssaken avdekket også et betent forhold mellom politidistriktene Oslo og Asker og Bærum, og en alvorlig personalkonflikt mellom Jensen og politiinspektør Einar Aas.

– Det er helt betimelig at spørsmålet om oppfølging og ledelse blir stilt. Det skjønner jeg godt. Som ansvarlig for systemet må jeg i hvert fall stille noen tydelige spørsmål internt. Systemet må ta selvkritikk etter denne knusende dommen dersom den blir stående, sier nåværende Oslo-politimester Sjøvold.

Både Jensen og Cappelen tok betenkningstid etter domsavsigelsen, og har en ankefrist på 14 dager. Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden sier imidlertid at det er nesten helt sikkert at dommen blir anket.