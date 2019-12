Sjekk SAS-pilotens elleville rute på flyets siste tur

– Vi kaller den for en skikkelig arbeidshest av et fly. Flytypen har opplevd rundt 50.000 landinger og den har vært trofast i 20 år.

Ordene tilhører flykaptein Rolf Liland, som var med på den siste turen mellom Stockholm og Oslo lufthavn på lørdag.

Flykapteinene Lars Mjelde (tv) og Rolf Liland (t.h.) fløy den siste turen med denne flytypen. Foto: Thor-Albert Frøsland.

Han sier videre flytypen er simpelthen lett å fly og veldig solid bygget.

Tok piruett etter landing

På vei fra Stockholm til Oslo valgte flygerne en rute via Göteborg. Radarsporet utenfor Sveriges vestkyst så ut som tallet 600 – de siste sifrene i flyets modellnummer.

– Vi fikk mange runder med applaus underveis. Passasjerene ville ikke forlate flyet etter landing på Gardermoen. Alle tok oss i hånda etter turen, forteller Liland.

Flygerne valgte ikke raskeste vei fra Stockholm til Oslo. SAS bedyrer at flyturen var klimakompensert og gikk på biodrivstoff. Foto: FLIGHTRADAR24

Og på taksebanen etter landing forteller piloten at de fikk lov til å ta en piruett på 360 grader med flyet som vakte stor begeistring blant passasjerene.

Flytypen ble lansert i 1995 på bakgrunn av et ønske fra SAS om at Boeing skulle utvikle og produsere denne versjonen. Det ble kun produsert 69 Boeing 737–600 totalt.

Første Boeing 737–600 på plass i 1998.

Byttes ut med mer moderne fly

En av grunnene SAS oppgir for at denne flytypen nå skal byttes ut, er at de mer moderne flyene som overtar, bruker mindre drivstoff.

SAS' informasjonssjef Knut Morten Johansen sier de planla stuntet slik at det ikke skulle få for stor klimaeffekt.

– Det ble en totimers tur i stedet for en time. Det ble kjøpt miljøvennlig biodrivstoff tilsvarende flygingen og SAS betalte CO₂-kompensasjon for alle om bord, sier han til NRK.

Denne flytypen omtales på flynettstedet hangar.no som en av flytypene som aldri har vært involvert i en flyulykke. Ulykker har rammet andre 737-fly, men aldri 737-600, skriver de.

«Flytypen Boeing 737–600 er en av de få versjonene av den populære flytypen som ikke har blitt ødelagt i flyulykker», skriver hangar.no

737 Max-8-flyene derimot har vært i flere stygge flystyrter.

Siste tur med gjengen

Klokken 13.00 lørdag ble flytypens siste tur med gjengen. Om bord var rundt 70 flyentusiaster som hadde gledet seg lenge.

En liten omvei via København lufthavn Kastrup med lavflyvning over rullebanen, ble det også tid til på flyvningen, som hadde fått rutenummer SK 600.

På menyen for passasjerene sto blant annet pepperkaker med rutenummeret i melisglasur.