Sjeføkonom om coronaviruset: – Det vil være urolig i markedene

– Erfaringene fra tidligere episoder med tilsvarende utbrudd er at det har ført til uro i markedene i to-tre måneder, avhengig av hvor lang tid man bruker på å få kontroll på denne type utbrudd, sier Olsen.

– Men det blir en periode nå hvor det fortsatt vil være urolig i markedene.

Coronautbruddet fortsetter å spre seg. Natt til onsdag opplyste kinesiske helsemyndigheter at til sammen 132 mennesker er døde og 5.974 mennesker er smittet av viruset.

Det har skapt frykt i den globale verdensøkonomien. Mandag så man kraftige reaksjoner i markedene. Hovedindeksen på Oslo Børs falt nesten to prosent, særlig på grunn av en kraftig nedgang i oljeprisen. Også flyselskapene fikk merke virusfrykten.

Kommentar: Slik kan coronaviruset ramme verdensøkonomien

Ekstra mottakelig for dårlige nyheter

Tirsdag hentet imidlertid markedene seg inn. Oslo Børs åpnet onsdag morgen svakt opp. Hongkong-børsen falt imidlertid kraftig i dag da den åpnet igjen etter den kinesiske nyttårsfeiringen, ned 2,8 prosent.

De andre kinesiske børsene er fortsatt stengt på grunn av nyttårsfeiringen.

Markedene har i forkant av virusutbruddet steget mye den siste tiden, og det har vært økt optimisme særlig som følge av signeringen av første del av den nye handelsavtalen mellom Kina og USA.

Olsen tror grunnen til at markedene har reagert såpass kraftig på virusutbruddet er at de har vært ekstra mottakelig for dårlige nyheter.

– Det er jo sånn at hvis man har bygd opp en stor grad av optimisme så skal det lite til for å bli skuffa, sier han.

SARS-utbruddet i 2002–2003 førte ifølge Olsen til et aksjefall på verdensbasis opp mot 10 prosent. Han utelukker ikke at man nå vil se et lignende fall.

Les også: Kinesiske turister tømmer apotekene i Tromsø for munnbind i frykt for coronaviruset

Rammer flybransjen hardt

Kinas økonomi er i dag mye større enn den var på starten av 2000-tallet under SARS-utbruddet. Samtidig er Kina og resten av Asia en mye større del av verdensøkonomien i dag. Man frykter derfor særlig at veksten i Kina vil svekkes.

– Vi ser allerede påvirkningen, i forhold til for eksempel reisetrafikk hvor mange flyselskaper nå vurderer å stoppe all flyvning til Kina. Tjenesteyting og shopping blir begrenset for folk er redd for å bli smittet. Det vil legge en ganske betydelig demper på den økonomiske innenlandsaktiviteten i de mest rammede områdene, sier Olsen.

Onsdag meldte nyhetsbyrået AP at flyselskapene British Airways, Lion Air og Seoul air har innstilt alle fly til Kina på grunn av frykt for viruset. Andre flyselskaper kutter ned på antall flyvninger til landet.

SAS opplyser at flyselskapet ikke stopper ikke sine flyvninger til Kina. Flyselskapets destinasjoner Beijing, Shanghai og Hongkong er ikke omfattet av UDs reiseråd.

Nordeas sjeføkonom tror særlig reiseliv er den sektoren som vil bli hardest rammet, men tror igjen ringvirkningene virusutbruddet vil få for den globale økonomien vil være begrenset.

– Det avhenger av hvor lenge dette varer. Blir det et kvartal eller to så blir det små ringvirkninger. Du har markedsutslag, og det har også slått ut i oljepris og hjemlige forhold som kronekurs. Det er den type ringvirkninger vi mest av alt vil se, sier han.