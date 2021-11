Sjefen til skadd politimann: – Han er framleis på sjukehus og har omfattande skadar

Det har gått litt over ei veke sidan dramaet på Bislett i Oslo. Politimannen som vart skadd under knivangrepet, får framleis behandling på sjukehus.

Skadane er omfattande, fortel seksjonsleiar Torgeir Lindstad i Oslo politidistrikt, som er sjef for innsatsleiarane og mannskapet i utrykkingseininga (UEH).

– Vi håpar at helsevesenet klarer å sørge for at skadane ikkje vil hemme for framtidig teneste, seier Lindstad til NRK.

– Eg håpar han kjem tilbake utan nokon nedsett funksjon. Jobben vår no er å ta vare på han som kollega, seier Lindstad.

Den skadde politimannen blir frakta bort av ambulansepersonell.

Får oppfølging av psykolog

Torgeir Lindstad og Bjørn-Kristian Kjus er dei næraste sjefane til politimannen og politikvinna som skaut mannen på Bislett.

– Dei opplevde det veldig dramatisk, seier Lindstad.

Dei to politisjefane har besøkt den skadde politimannen på sjukehus fleire gonger.

– Han blir teken godt vare på, og han opplever at oppfølginga er god, seier Kjus.

Dei to politibetjentane jobbar i utrykkingseininga (UEH) og er spesielt trente i å handtere skarpe oppdrag.

– Dette er robuste folk som så langt handterer ting bra, seier Kjus, som leiar UEH-eininga i Oslo.

Dei får begge tett oppfølging av psykolog, noko som er ein del av rutinane.

Bjørn-Kristian Kjus, sjef for UEH i Oslo, fortel at dei to involverte politifolka er robuste folk som så langt handterer ting bra. Foto: SIMON SOLHEIM / NRK

Det var like før klokka ni om morgonen den 9. november at politiet vart angripne av ein mann med kniv. Politipatruljen var tilfeldigvis rett i nærleiken då dei første meldingane om mannen kom inn til operasjonssentralen. Kort tid etter møtte politipatruljen på mannen.

Dei prøvde først – med bilen som våpen – å stoppe mannen minst to gonger. Men dei lukkast ikkje.

Gjerningsmannen klarte å opne døra på politibilen. Politimannen som sat i passasjersetet, vart angripen.

– Det har vore ein kamp på liv og død, fortel Lindstad om opplevinga til dei to kollegaene.

Lindstad seier at politimannen har fått skadar i beina og føtene. Dei to politibetjentane losna seks skot, og mannen døydde.

– Har dei tenkt at dei skulle gjort noko annleis?

– Eg trur at all form for etterpåklokskap er heilt vanleg og naturleg i ein alvorleg situasjon som dette, seier Lindstad.

Han vil ikkje kommentere nærare detaljar om hendinga fordi ho er under etterforsking av Spesialeininga for politisaker. Dei to politibetjentane har status som mistenkte, noko som er rutine når nokon døyr eller blir skadd som følgje av politiets handlingar.

Torgeir Lindstad og Bjørn-Kristian Kjus i garasjen på politihuset i Oslo. Der manglar dei ein patruljebil, for den blei totalskadd i aksjonen på Bislett. Foto: SIMON SOLHEIM / NRK

Får støtte av kollegaer

Politiet har eit omfattande opplegg for oppfølging av mannskap som har vore involvert i alvorlege hendingar, fortel Lindstad og Kjus, og forklarer at psykolog er ein del av opplegget.

– Det er for å sikre at nokon profesjonelle følgjer opp den mentale biten, seier Kjus til NRK.

– Det er ein del av dei fastsette oppfølgingsrutinane, og er ikkje valfag. Dei skal ha oppfølging av psykolog. Det skal ikkje vere slik at dei må be om det, seier Kjus.

I politiet har dei noko som heiter kollegastøtteordning (KSO), som er meint for politifolk som har vore i dramatiske situasjonar. Dei to politibetjentane fekk med ein gong tildelt ein kollega som skulle vere til hjelp og støtte.

– Desse personane kan reglane opp mot kva dei kan snakke om og ikkje, før eit avhøyr med Spesialeininga for politisaker, dei er utdanna og dei kan den emosjonelle biten, fortel Kjus.

– Det viktigaste med ordninga er kanskje at det er ein kollega som støttar ein kollega. Det er ein person dei kjenner og stolar på, og som forstår kva dette er for noko, seier Kjus.

UEH-sjef i Oslo, Bjørn-Kristian Kjus, seier den skadde politimannen blir teken godt vare på, og han opplever at oppfølginga er god. Foto: SIMON SOLHEIM / NRK

– Målet er at dei skal opp igjen på hesten

Dei to politibetjentane fekk først møte kvarandre igjen og snakke saman etter avhøyr med Spesialeininga for politisaker.

Samtalar mellom dei involverte er viktig for å klare å tilverke sterke inntrykk og komme seg vidare, forklarer Lindstad og Kjus. Det er ein del av planane for å få dei to politibetjentane tilbake på jobb.

Det blir no planlagt å gjennomføre ein debrief mellom fleire av politifolka som var involverte i oppdraget.

– Det er ingen aktørar som ikkje var til stades som får delta der. Det er ingen som får sitte og høyre på, seier Lindstad.

– Der kan dei snakke fritt. Det er ein arena der dei kan dele alle tankar og kjensler. Eg som leiar er ikkje til stades der. Det er viktig å lufte ut og få ting på avstand, men det er også viktig for å fylle ut alle svarte hol. Då vil ein kunne leve endå betre med situasjonen, seier Lindstad.

– Vil begge komme tilbake i teneste igjen?

– Det er altfor tidleg å seie etter ei så alvorleg hending, svarer Lindstad.

Han forklarer at dei må følgje alle rutinar for å sikre ein trygg og god veg tilbake i teneste.

– Vi må sikre at dei er mentalt førebudde på neste skarpe hending, som kan skje allereie på første vakt, seier Lindstad.

Kjus legg til:

– Men målet er at dei skal opp igjen på hesten så fort som mogleg.

Patruljebilen fekk store skader då dei skulle forsøke å stoppe mannen som hadde kniv. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Politikvinna tilbake på trening

Politikvinna som var involvert, er tilbake på jobb, men er ikkje ute i operativ teneste endå.

– Vedkommande blir følgd opp av instruktørar og bidreg sjølv som hjelpeinstruktør på eit UEH-treningar som går for tida, og har ein mentor som skal kvalitetssikre alt som føregår, seier Lindstad.

– Deretter er planen å komme tilbake på skytebana. Der skal våpenet brukast igjen. Det er viktig å følgje med på reaksjonsmønster, for sist gong våpenet var i bruk, var i ei anna setting, seier Lindstad.

Han kan ikkje svare på kor lang tid denne prosessen vil ta.

– Om perspektivet er tre dagar, ei veke eller ein månad er vanskeleg å seie. Men når vedkommande føler seg klar til å ta skrittet ut i politibilen igjen, vil vedkommande vere med som tredjemann på bilen ein periode. Tilbakeføringa skal skje på ein trygg og god måte.

For politimannen sitt vedkommande er vegen tilbake litt lengre ettersom han har skader i føter og bein.

– Vi ønskjer han tilbake så raskt som mogleg i ein jobbsituasjon, som ein del av arbeidsmiljøet og gruppa, men der han gjer andre typar oppgåver så lenge det er hensiktsmessig, seier Lindstad.

Det er umogeleg å svare på om han vil få seinskadar som vil gjere det vanskeleg med ein operativ jobb.

– Det vil behandlinga vise. Men vi har allereie snakka om det, slik at vi er førebudde dersom det blir ein realitet, seier Lindstad.

Fanga på video: – No er det færre spekulasjonar

Lindstad og Kjus meiner det er bra at hendinga er fanga på video.

– Dokumentasjon er bra. Det er heilt openbert. Spør du meg, så burde vi hatt kroppskamera, seier Kjus.

Lindstad er samd og seier videoane er positive for kaste lys over kva som skjedde.

– Men det er framleis ting i vurderingane som er gjort, til dømes inni bilen og inni hovuda på dei involverte, og i oppspelet til hendinga, som ikkje er dokumentert. Det gjer at vandringar i kommentarfeltet og blant enkelte ekspertar tek ville vegar, seier Lindstad.

– Men vi tenkjer jo at viss ikkje noko hadde vore filma, og det berre hadde vore ei munnleg historie, hadde det vore spekulasjonar rundt alt, seier Kjus og legg til:

– No er det færre spekulasjonar rundt det ein har sett, og det er bra.

Læring og evaluering vil også bli ein viktig del av oppfølginga, forklarer Kjus og fortel at dei som har vore involverte i ei slik hending, heilt naturleg, får mange tankar og spørsmål i hovudet.

– Noko av det mest kraftfulle og krevjande er nok spørsmål som: Har eg klart å gjere det eg skulle godt nok for makkeren min og publikum? Gjorde eg det som var forventa av meg når det blir kravd som mest? Det er sterke spørsmål, og vår vurdering per no er at dei har klart dette veldig godt, seier Kjus.