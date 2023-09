– Jeg har ikke tenkt meg tilbake til fengsel, men jeg er glad på vegne av alle andre som får medisin, og håper det blir en løsning for dem, sier Joakim Smaavik til NRK.

I 2022 fortalte NRK om Smaavik, som ble nektet medisinsk cannabis i Trondheim fengsel – selv om Bodø fengsel mente han ble for syk til å sone uten.

Fordi medisinen ble forskrevet av en utenlandsk lege, mente fengselet nemlig at den ikke var lovlig forskrevet.

Gjennom sin advokat klaget Joakim til Sivilombudet. Over et år etterpå er saken ferdig undersøkt.

Nå sier Sivilombudet at å nekte Joakim å bruke legemiddelet han får utenfor fengsel er et brudd på både Den europeiske menneskerettskonvensjonen, og den norske grunnloven.

Dette får Joakim Smaavik på resept. Foto: Caroline Utti / NRK

Ombudet mener også at fengselet og Kriminalomsorgen region nord brøt forvaltningsloven i måten de behandlet Smaaviks sak på.

– Jeg er egentlig ikke overrasket over resultatet. Det er ganske logisk at når jeg får medisinen min på lovlig vis, så kan ingen offentlig etat nekte meg den, sier Smaavik.

NRK forklarer Hva er medisinsk cannabis? Bla videre Hva er cannabis? Cannabis er en samlebetegnelse for de narkotiske stoffene som man kan lage av en underart av hamp. Den vanligste inntaksformen er å røyke cannabis som hasj eller marihuana. Cannabis regnes som narkotika, og er ulovlig å bruke i Norge. Cannabis er ulovlig - hvem kan bruke det likevel? I Norge er det veldig få som får lov til å få cannabis medisinsk gjennom det norske helsevesenet. Det finnes cannabisrelaterte legemidler som er godkjent i Norge for bruk ved MS eller sjeldne typer epilepsi. Leger kan også søke om å bruke cannabislegemidler som ikke er godkjent i Norge. Hvis legemiddelet har mer enn 1 % THC i seg, kan kun spesialister som jobber på sykehus søke om at deres pasienter får det. Da må de begrunne hvorfor deres pasient trenger akkurat dette legemiddelet, og ikke noe som er godkjent i Norge. Hva brukes medisinsk cannabis til? I Norge brukes cannabis stort sett for smerter, plager ved kreft og kreftbehandling, og MS. Det finnes ingen liste over tilstander som det er aktuelt å bruke cannabis i behandlingen av. I land som Nederland skriver leger også ut resept på cannabis som ledd i behandling for diagnoser som hjerneskader, ADHD og post-traumatisk stress. Medisinsk cannabis kan redusere symptomene disse sykdommene forårsaker, men ikke kurere dem, skriver nederlandske Cannabis Bureau på sine nettsider. Er det lov å hente medisinsk cannabis i utlandet? Nordmenn har rett til å velge lege og behandling, også i utlandet. Leger i land hvor cannabis er vanligere i medisinsk behandling, kan skrive resepter til norske borgere. Nordmenn kan ta med seg cannabis, og andre narkotiske legemidler, til Norge dersom de har resept og bevis på at legemiddelet er kjøpt på apotek. Med legeerklæring fra norsk lege kan man importere medisinsk cannabis for en måneds bruk av gangen. Har man ikke det, kan man importere cannabis for en ukes bruk av gangen. Kilder Legemiddelverket, Helsedirektoratets veileder, Cannabis Bureau i Nederland, NHI.no, Norsk legemiddelhåndbok, Store medisinske leksikon Forrige kort Neste kort

Vurderer å gå rettens vei

Smaavik har ADHD og sliter med angst og depresjoner. Han mener cannabis hjelper. De 38 dagene Smaavik sonet i Trondheim fengsel beskriver han som tunge. Nå forventer han at Kriminalomsorgsdirektoratet endrer praksis.

– Jeg kunne gjerne tenkt meg en beklagelse fra dem. Og jeg ønsker at de følger opp Sivilombudets uttalelse. Det er mitt største ønske.

Smaavik ble nylig styremedlem i Medcan Norge, men uttaler seg i denne saken som privatperson.

Har du tips i denne saken? Send meg gjerne en e-post, eller kontakt meg på telefon/Signal: 41462909

Smaaviks advokat, Lars Mathias Undheim, er glad for å ha fått medhold. Samtidig mener han uttalelsen ikke er nok til å reparere skaden Smaavik ble påført gjennom å sone uten medisin.

– Det er begått brudd på elementære saksbehandlingsregler i forvaltningsloven, og det de har gjort har vært regelrett ulovlig. De har krenket menneskerettighetene hans, sier Undheim til NRK.

Foto: Caroline Utti / NRK

Nå vurderer Smaavik og advokaten rettslige skritt.

– For at dette skal ha en disiplinerende effekt på Kriminalomsorgen, mener jeg det er viktig at det gis kompensasjon, sier Undheim.

Undheim mener Smaavik trolig er en av mange som har blitt utsatt for krenkelser i fengsel.

Han mener Sivilombudets uttalelse vil føre til en varig endring i norske fengslers medisin-praksis:

– Fra nå av er gjeldende rett at folk har rett til å ta med sin foreskrevne cannabismedisin i fengsel, uavhengig av om den er fra Norge eller utlandet, og uavhengig av om den inneholder THC eller ikke. Fengselet kan ikke nekte det lenger. Det er ulovlig. Jeg håper Joakim blir blant de siste som utsettes for dette.

Foto: Caroline Utti / NRK

Ber departementet rydde opp

I vedtaket skriver Sivilombudet at de vil underrette Kriminalomsorgsdirektoratet og Justisdepartementet om «mangelen som er avdekket i kriminalomsorgens praksis».

«Ombudet ber direktoratet og departementet om å sørge for at praksisen endres i overensstemmelse med ombudets syn, og gi ombudet tilbakemelding om sin oppfølging av saken», heter det i vedtaket.

Etter historien om Remi Sølvremo, som endte på sykehus da han ble fratatt medisinsk cannabis i Vadsø fengsel, måtte justisminister Emilie Enger Mehl svare på spørsmål om medisinsk cannabis i fengsel i Stortinget.

Den gangen sa Mehl at hun ikke mente det var behov for øvrige spesifikke retningslinjer fra kriminalomsorgen om cannabis. Dette avslår Justisdepartementet å kommentere nå.

I en uttalelse sendt fra seniorrådgiver Camilla Fosse, skriver departementet at denne uttalelsen vil bli fulgt opp slik andre uttalelser fra ombudet følges opp.

– Departementet kan ikke kommentere den konkrete saken, lovanvendelsen eller eventuelle konsekvenser før vi er ferdig med vår behandling, skriver Fosse.

Smaavik bruker "vape" for å innta medisinen. Foto: Caroline Utti / NRK

Kriminalomsorgen beklager

Kriminalomsorgen region nord ønsker nå å beklage til Smaavik for at saken ikke ble behandlet til rett tid.

– Vi må stå for det vi har gjort og ikke har gjort. Vi lever på en måte av andres feil. Da må vi sørge for at vi klarer å gjøre ting riktig selv, og må innrette oss etter tilbakemeldingene vi får – om det er fra sivilombudet, menneskerettsdomstolen eller norske domstoler, sier regiondirektør Frode Børstad til NRK.

Børstad sier de nå vil sørge for at praksisen i fengslene i regionen nå vil følge føringene fra Sivilombudet.

– Når det gjelder saksbehandlingen ved regionen, vil vi bemerke at den tok for lang tid, og dessverre ble det ikke innhentet skriftlig uttalelse fra fengselshelsetjenesten, sier Børstad.

Foto: Caroline Utti / NRK

Han legger til at han mener den lange saksbehandlingstiden er en konsekvens av omstilling i Kriminalomsorgen. Videre sier Børstad at de nå jobber med å tydeliggjøre retningslinjene i denne typen saker.

Kriminalomsorgsdirektoratet opplyser at de vil sende ut en presisering av reglene for medisinsk cannabis til fengslene i Norge.