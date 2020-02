Sivertsen skal i møte om statsstøtte med selskap han var styreleder for

Dagen etter at det formelt ble registrert i Brønnøysundregistrene at Sivertsen trakk seg fra vervet, takket fiskeriministeren ja til å møte med aksjeselskapet Blått kompetansesenter nord, skriver Fiskeribladet.

Selskapet er eid av sju sjømatbedrifter, Troms fylkeskommune og kommunene Lenvik og Skjervøy og ønsker seg statsstøtte fra Fiskeridepartementet.

– Statlig finansiering av kompetansesenteret er en naturlig del av en vurdering om hvordan disse sentrene skal drives og vil bli tatt opp på møtet vi skal ha med statsråden, sier nestleder i styret, Håvard Høgstad.

Stod registrert som styreleder

Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen trakk seg som styreleder i selskapet 29. januar i år, noe som først ble registrert i Brønnøysundregistrene 17. februar.

Dermed var han styreleder i Blått kompetansesenter både mens han var statssekretær i Næringsdepartementet, siden november i fjor, og tre uker etter at han ble fiskeriminister.

Han har ikke deltatt på styremøter i aksjeselskapet siden 27. september 2019. Og nå nå ønsker altså det samme selskapet å diskutere statstøtte med ham.

Tidligere i februar avslørte Dagbladet at Sivertsen fikk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Det ble også kjent at Sivertsen søkte om etterlønnen etter at han ble statssekretær.

Lyttemøte

Politisk rådgiver Vanja Terentieff skriver i en e-post at Sivertsen slettet sitt navn da han ble gjort oppmerksom på at han fortsatt var oppført i Brønnøysundregistrene. Hun legger til at statsråden fratrådte formelt 24. januar.

Rådgiveren påpeker at Sivertsen som fiskeri- og sjømatminister er opptatt av å møte aktører innen sjømatnæringen for å lytte og for å få innspill.

«Møtet statsråden har avtalt 12. mars er et slikt lyttemøte. Dersom det skulle komme enkeltsaker der det kunne reises spørsmål om habilitet, vil Sivertsen vurdere dette på vanlig måte. Utgangspunktet er at en statsråd avgjør spørsmål om egen habilitet, eventuelt i samråd med embetsverket», skriver Terentieff.

Nøkkeloverrekkelse i Nærings- og fiskeridepartementet. Fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) overtok for Harald T. Nesvik (Frp) 24. januar 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mener Sivertsen-saken har gått for langt

Flere i Høyres stortingsgruppe mener saken med fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har gått for langt, skriver Dagbladet.

Ifølge avisen har flere i Høyres gruppemøte på Stortinget uttrykt skuffelse over fiskeriministerens dømmekraft. Det var Ingjerd Schou og Michael Tetzschner som tok opp saken.

– Jeg refererer ikke fra det som skjer på gruppemøter, sier Tetzschner og påpeker at det er opp til statsminister Erna Solberg (H) å håndtere saken.

Så sent som tirsdag erklærte statsministeren at hun har tillit til Sivertsen. Men hun rådet ham til å melde seg ut av Frimurerlosjen etter avsløringer om at fiskeriministeren var et høytstående medlem.

Onsdag fulgte Sivertsen rådet til statsministeren og meldte seg ut.

Senere har det kommet fram at Sivertsen beholdt flere styreverv etter at han ble statssekretær og senere fiskeriminister. Torsdag skrev Aftenposten at han skal ha skrevet under på en årsmelding fra et byggefirma i januar i kraft av å være styreleder.

SV har gitt Solberg frist til fredag ettermiddag med å avskjedige Sivertsen. Ap stiller seg bak kravet.