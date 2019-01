Siv Jensen: Frp har aldri vurdert å differensiere barnetrygden

I et intervju med TV 2 torsdag forrige uke tok Amundsen til orde for å begrense eller stanse barnetrygden for barnerike familier – og begrunnet det i hovedsak med at det skulle hindre at innvandrerfamilier får mange barn.

– Det har vært mye diskusjon om Per-Willy Amundsens uttalelse forrige uke. Frp har aldri vurdert å differensiere barnetrygd på grunnlag av etnisitet. Det er ikke aktuelt. Dette kom helt feil ut og er ikke akseptabelt, men jeg har snakket med Per-Willy, og han har sagt at han ikke har ment det slik, og det synes jeg er bra, sier Jensen i et Facebook-innlegg torsdag.

Siv Jensens facebook-side Foto: Skjermdump / Facebook

– Men jeg deler bekymringen over at for mange innvandrere ikke kommer i jobb. Det handler om at man skal klare forsørge seg selv og sin familie. Vi må sørge for å ha ordninger som stimulerer til å komme seg i jobb og få færre som lever på stønader, sier Jensen.

Flere Frp'ere tar avstand fra Amundsens uttalelser

Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim bekreftet i helgen at temaet har vært oppe i løpet av de to møtene partiets innvandringsutvalg har hatt. Helgheim er nestleder i utvalget.

– Frp har en tilnærming til politikk som er slik at regler skal gjelde for alle. Vi pleier ikke å skille på hvor man kommer fra. Å kutte barnetrygd etter barn nummer tre, er ikke forankret i partiet. Dette forslaget er noe som kommer fra Amundsen, fastslo Helgheim.

Han var ikke alene. Flere sentrale Frp-politkere har tatt avstand fra uttalelsen.

– Jeg har liten sans for begrunnelsen hans, for det lager et skille mellom folk. Er du først kommet til Norge, og har lovlig opphold, da skal du behandles på lik linje med alle andre, sa Erlend Wiborg.

Også Roy Steffensen, som også sitter på Stortinget for Frp, tok kraftig til motmæle.

– Jeg synes det er en forferdelig begrunnelse. Men jeg håper han får muligheten til å forklare hva han mener, enten i offentligheten eller i vår stortingsgruppe. Men om han mener at barn av meg er mer ønsket enn barn av vår Frp-kollega Himanshu Gulati, så er det en tankegang jeg tar sterkt avstand fra, sier Steffensen.

Det gjorde ikke statsminister Erna Solberg.

Bedt om å ta «jødetesten»

Statsminister Erna Solberg (H) mener Bergens Tidende driver mistenkeliggjøring av Høyre. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Så publiserte Krister Clausen Hoaas innlegget «Ta «jødetesten», Erna!» i Bergens Tidende 12. januar.

Der skrev Hoaas at «den som tier samtykker» med klar adresse til Solbergs manglende respons på uttalelsene til Amundsen.

Statsministeren mener Hoaas sin debatteknikk er mistenkeliggjøring, og at han tillegger Høyre meninger partiet ikke har.

I en kronikk i Bergens Tidende skriver Solberg blant annet:

«I Norge behandler vi folk likt. Vi bruker ikke etnisitet som begrunnelse for å endre barnetrygden».