Tidligere har partiets nestleder Per Sandberg gått knallhardt ut mot Ap-statsråder som hevet etterlønn etter tiden i regjering, og kalt det «en systematisk utnyttelse av svakheter i systemet».

Nå har Sandberg selv og to andre avgåtte Frp-statsråder, gjort nøyaktig det samme:

Opprettet rådgivningsselskap og fått maks etterlønn.

Nemnd avgjør

Frp-leder Siv Jensen vil derimot ikke kritisere dem.

– Det som er bra med denne ordningen er at det er en uavhengig nemnd som vurderer hver enkelt sak i forhold til om man skal ilegges karantene, og hvor lenge den skal vare. Det er ikke noe jeg eller andre kan ha en mening om, sier Jensen.

– Men dere hadde veldig sterke meninger om ordningen tidligere?

– Jeg mener at dette regelverket skal være strengt, og jeg har gitt uttrykk for at det gjerne kan strammes ytterligere inn. Det er viktig at det oppfattes som rimelig av folk flest, svarer hun.

Stadig flere kan få

I hennes periode som finansminister ble tallet på statsråder og politiske medarbeidere i regjeringsapparatet økt fra 82 under de rødgrønne, til 95.

Det vil hun ikke ta selvkritikk for, og henviser til at det er det er statsministerens ansvar å sette sammen regjeringen.

Tidligere Frp-statsråd Robert Eriksson er en av dem som har benyttet seg av ordningen med etterlønn. Nå er det altså tre nye Frp-medlemmer som går på lignende etterlønn.