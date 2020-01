Det raser i Frp etter at det tirsdag ettermiddag ble kjent at Norge henter hjem en terrorsiktet 29-år gammel kvinne, sammen med hennes fem år gamle sønn og tre år gamle datter, fra Al Hol-leiren i Syria.

Jensen: – Vi sitter ikke i regjering for enhver pris

– Regjeringen har jobbet på spreng den siste tiden for å hente hjem familien, fortalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide på en pressekonferanse tirsdag.

Onsdag ettermiddag ber Siv Jensen om støtte til å sette hardt mot hardt overfor Erna Solberg, på Frps gruppemøtet klokken 15, skriver Dagbladet.

Hun bekrefter overfor avisen at konsekvensen kan bli å bryte ut av regjeringen.

– Vi kommer nå til å definere noen veldig klare krav fra Frp. Så blir det opp til Erna og Høyre å ta det på alvor eller ikke ta det på alvor. Det må skje ganske raskt. For begeret vårt er nå fullt. Vi sitter ikke i regjering for enhver pris. I IS-saken har de tre andre partiene beveget seg bort fra Frp, sier Siv Jensen til Dagbladet.

– Vi har gitt tydelig uttrykk for at vi er uenige

Jensen presiserer at Fremskrittspartiet hele tiden har vært villig til å hente det syke barnet hjem – uten moren.

– Derfor står vi heller ikke bak den beslutningen som resten av regjeringen har fattet. Vi har veldig tydelig gitt uttrykk for at vi er uenig i dette, sier Jensen til avisen.

På spørsmål fra NRK henviser Siv Jensen til Dagbladet,

– Dere kan benytte dere av intervjuet jeg har gitt til Dagbladet, nå skal jeg inn til stortingsgruppa.

Frp-lederen påpeker at det er et stort flertall på Stortinget for å hente hjem kvinnen og barna – og mener «sannsynligheten for at dette ville skjedd uansett er ganske stor».

– Når det er sagt, så er det åpenbart hvorfor saken vekker sterke reaksjoner i Fremskrittspartiet. Det kommer på toppen av at vi over veldig lang tid har manglet tydelige gjennomslag for partiet og våre velgere, sier hun til avisen.

Dette er bakgrunnen for saken: Norge henter tilbake IS-siktet mor og to barn fra Syria

Vil ut av regjering

Onsdag kunne NRK fortelle at flere fylkesledere i Frp mener det er på tide å forlate regjeringen, og flere krever at Siv Jensen innkaller til et ekstraordinært landsstyremøte.

– Det er på høy tid at vi går ut, før vi raserer det siste som er igjen av det som heter Frp. Det som skjer nå er rett og slett flaut. Det er vondt for oss ekte Frp-ere å oppleve, sier fylkesleder i Nordland Frp, Dagfinn Henrik Olsen.

Også flere fra Frps stortingsgruppe, som tilhører den mer liberale fløyen i Frp, er kritiske til gårsdagens nyhet.

– Jeg mener det er helt uakseptabelt at noen velger å bli hentet og å skyve barna sine foran seg, og jeg reagerer på den vendingen regjeringen gjør nå, sier Bård Hoksrud til NRK.

– Flere fylkesledere sier at nok er nok og at de ikke kan sitte i en regjering hvor de blir overkjørt, hva tenker du om det?

– Jeg registrerer hva en del fylkesledere sier, nå skal vi ha gruppemøte i stortingsgruppa og jeg skal dit straks.

Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen, skriver blant annet på Twitter.

«Regjeringen forhandlet med en terrorist. Terroristen vant.»

Etter det NRK får opplyst vil 29-åringen bli pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste straks hun er på norsk jord.