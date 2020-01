Etter at Frp gikk ut av regjeringen for en knapp uke siden, har det haglet med representantforslag fra resten av opposisjonen.

– Det har vært den reneste representant-bonanza, sa Jensen da hun torsdag, for første gang på seks og et halvt år, entret Stortingets talerstol som partiets parlamentariske leder.

– Men la meg gjøre det helt klart: Frp kommer til stemme mot alle forslagene til Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene, slo Jensen fast.

– Dere stemmer ned alle forslagene til Ap, hvorfor det?

– Det Ap, Sp og SV driver med nå, er vill fekting. Vi ønsker å se disse tingene i en helhet og sammenheng, derfor vil vi komme tilbake til dette seinere i vinter, sier Jensen til NRK utenfor salen.

– Dere stemmer nei selv om dere er for?

– Det er mye vi er for. Men det er mulig vi ønsker å ramme det inn på en annen måte. Det er mye vi kunne vært enige med Ap om, men vil ville aldri blitt enig om hvordan det skulle finansieres. Ap og SV griper alltid til innskjerping av skatter og avgifter, og det vil aldri Frp kunne gå med på, sier Jensen, og legger til:

– Men vi freder på ingen som helst måte regjeringspartiene.

Frir til Frp

Både Ap og Sp har de siste dagene fremmet en rekke forslag for Stortinget for å kartlegge om det er mulig å danne flertall med Frp.

For Aps del gjelder det blant annet kutt i brillestøtten til barn, mens Sp håper på Frp-støtte når det gjelder lokal vetorett mot vindmøller.

Ap vil torsdag også fremme et forslag der de krever at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett til våren må komme med ekstrabevilgninger for å få ned prisen på ferjebilletter.

Samtidig retter Jensen en klar advarsel til den nye mindretallsregjeringen.

– Det er opp til regjeringen Solberg å være et reelt alternativ til en Støre-regjering. Dersom regjeringen skulle finne på å samarbeide til venstre, vil vi naturligvis merke oss dette, sa Jensen.

Varslet omkamper

Allerede dagen etter Frps regjerings-exit varslet Sylvi Listhaug (Frp) overfor NRK at det kommer en rekke saker hvor Frp vil ta omkamp.

Også den sittende regjeringen er forberedt på omkamper:

– Det er klart det blir lettere for tre partier å bli enige enn fire. Så vil det bli større utfordringer når vi kommer til Stortinget, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB etter at det ble klart at Frp går ut av regjeringen.