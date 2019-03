Siv Jensen snur: Kritiserer tolldirektør for pepperspray-bevæpning

Norske tollere har havnet i politiets søkelys etter at NRK avslørte 295 tolleres uhjemlede bevæpning med pepperspray.

Samme kveld som NRK Dagsrevyen avslørte saken, tok finansminister Siv Jensens kommunikasjonsapparat kontakt for å fortelle at Jensen forsvarer tollerne. Hun beskrev hele saken som «unødvendig byråkratisk», og tok til orde for at tollerne snarest mulig måtte få sprayen tilbake i beltet.

Det skal være trygt å gå på jobb, også for tollerne. Pepperspray er et viktig tiltak for nettopp det. Derfor må vi rydde... Publisert av Siv Jensen Lørdag 9. februar 2019

Så kunne NRK avsløre at tolldirektørens beslutning om å la tollerne beholde peppersprayen, skjedde til tross for at hans egne jurister tre uker tidligere hadde advart mot at det kunne være straffbart.

Nå snur Jensen:

– Jeg ser at det kan reises spørsmål ved om vurderingene burde gått raskere. I etterpåklokskapens lys ville det derfor trolig vært klokt å inndra peppersprayen tidligere, skriver finansminister Siv Jensen til NRK.

– Tolletaten må til enhver tid holde seg innenfor de hjemlene og tillatelsene etaten har, understreker Jensen.

Sjekkes av politiet

Opplysningene om at tolldirektøren beordret fortsatt bruk av pepperspray vurderes av Oslo politidistrikt.

Tollerne fikk beholde peppersprayen i beltet tre uker etter at tolldirektøren fikk vite at det kan være straffbart. Foto: Heidi Gomnæs

– Politiet jobber med å hente inn alle relevante opplysninger i saken. Det er også naturlig for oss å se på hvilken informasjon tolletaten har gått ut med til sine ansatte, sier fungerende seksjonsleder Hanne Fauske til NRK.

Også tolldirektør Øystein Børmer tar selvkritikk. Konfrontert med finansministerens svar, uttaler han:

– Jeg er opptatt av at vi hele tiden skal evaluere og lære av det vi gjør, ikke minst å tørre å innrømme når noe kunne vært bedre. Her er det uten tvil et læringspunkt er at vi kunne håndtert sakene raskere, skriver han til NRK.

Tolldirektør Øystein Børmer tar selvkritikk. Foto: Ahmad Dean / NRK

– Fulgte ikke opp

Det er ikke bare pepperspray som har skapt trøbbel for tollerne. NRK har også fortalt at tollerne har drevet uberettiget kameraovervåking.

Nylig kunne NRK også avsløre at tollernes massive kameraovervåking langs norske veier fortsatte selv etter kritiske merknader fra Datatilsynet.

– Tolldirektoratet fulgte ikke opp Datatilsynets brev til Statens vegvesen godt nok i 2017, og departementet burde vært orientert, skriver Siv Jensen i et svar til Stortinget om saken.

Dette etter spørsmål fra Ingrid Heggø (Ap), som viste til NRKs avsløringer om saken.

Tolldirektoratet har innrømmet å ha overvåket flere millioner bilpasseringer ulovlig. Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

I svaret skriver Jensen også:

– Det er positivt at etaten selv har avdekket svakhetene og avvikene, meldt til Datatilsynet og Finansdepartementet og gjort tiltak for å rette opp.

– Har informert Stortinget korrekt

NRK har spurt finansministeren hvordan hun kan fremstille det som at Tolldirektoratet selv har oppdaget personvern-bruddene, når tollerne i realiteten fortsatte med videovervåkingen i flere måneder etter beskjeden fra Datatilsynet mars 2017.

– Jeg har informert Stortinget korrekt, fastholder Jensen.

Datatilsynet har aldri gitt Tolldirektoratet beskjed om å la være å starte med overvåking, ifølge kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen. Foto: Sturlason

– Tolletaten startet på eget grunnlag undersøkelser knyttet til bruk av skiltgjenkjennende kameraer i januar 2018, herunder om bruken var tilstrekkelig forankret i hjemmelsgrunnlag. Denne gjennomgangen ble gjort uavhengig av Datatilsynets brev til Statens vegvesen fra mars 2017, sier hun.

Men når NRK spør finansministeren om hvorfor hun synes det er riktig å rose tolldirektøren for å trosse Datatilsynets beskjed, får vi ikke svar fra finansministeren personlig.

– Vi avstår å svare på dette spørsmålet fordi det er basert på flere premisser som er feil, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen. Hun utdyper:

– Vi har ikke roset Tolldirektoratet for å trosse noen beskjed. Datatilsynet har ikke gitt Tolldirektoratet en slik beskjed.