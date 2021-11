– Allerede sommeren 2007, ett år etter at jeg ble valgt til partiformann, hadde Carl behov for å fortelle at jeg ikke holdt mål.

Slik beskriver Siv Jensen hvordan forholdet til partinestoren surnet kort tid etter at Jensen tok over partiledervervet i 2006.

– Carl ville ikke slippe taket, skriver hun.

Ifølge Jensen hadde Hagen stort behov for å kritisere henne internt i partiet. Blant annet forteller hun om en runde golf daværende partisekretær Geir Mo hadde med Hagen. På golfbanen skal sistnevnte ha vært rasende for at ikke Jensen hørte på han «som hadde oppskriften».

– Videre hadde han lagt ut om hvor ubrukelig jeg var som partileder, og om hvor mye han angret på at han hadde gitt fra seg partiet til en jentunge som meg.

«Nedrige angrep»

Eli og Carl I. Hagen på Folketeatret i 2009 under den offisielle åpningen av det nye Folketeateret og Folketeaterpassasjen i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Jensen skriver at hun gjorde mye for å holde Hagen i godt humør. Blant annet laget partiet en egen partiorganisasjon til ham, og sørget for at han fikk mye oppmerksomhet.

– I alle landsmøtetalene mine, og ved andre anledninger der det falt seg naturlig, hyllet jeg ham. Likevel ble Carl og etter hvert også Eli mer og mer nedrige i sine angrep.

Jensen skriver at Hagen under valgkampen i 2009 først ønsket seg en tilbaketrukket rolle, og at han ville tilbringe første del av valgkampen i Spania. Så ombestemte han seg, og Eli Hagen gikk ifølge Jensen ut i Dagbladet og kritiserte partiet for ikke å bruke Hagen mer i valgkampen.

– Dette resulterte i intern krangel, og det haglet med beskyldninger om at Carl bevisst var satt på sidelinjen. Det stemte ikke, men jeg forsøkte likevel å dempe konflikten (...).

NRK har vært i kontakt med Carl I Hagen, som ikke ønsker å kommentere boka.

– Lettlest og munter

Knapt et halvt år etter at hun gikk av som Frp-leder slipper Siv Jensen sin politiske selvbiografi.

I boka Siv - Med egne ord har hun tidligere tatt mål av seg å ikke skrive en «politisk murstein».

– Jeg har som mål at det skal bli en lettlest og munter bok som forhåpentligvis gir innsikt til folk der ute om det som skjer i politikken, har Jensen tidligere sagt til VG.

Et langt politisk liv

Siv Jensen stråler etter at valgdagsmålingen i 1997 viser at hun er på vei mot stortingsplass. Foto: Rune Petter Ness / NTB

Siv Jensen (52) ledet Fremskrittspartiet i 15 år. Hun overtok etter Carl I. Hagen i 2006 og satt fram til hun gikk av i vår og ble etterfulgt av Sylvi Listhaug.

Som første Frp-leder tok hun partiet inn i regjering i 2013. Selv var Jensen finansminister i sju år i Erna Solbergs regjering. Først med Høyre-Frp-regjeringen fram til 2018 da Venstre kom med.

I 2019 kom også KrF inn i regjeringskontorene, noe Jensen i ettertid har uttrykt sin klare misnøye med. Ifølge Jensen ble det for mange «grå kompromisser» i en regjering alle skulle ha noe og ingen skulle tape.

Januar 2020 gikk Siv Jensen og Frp ut av regjeringskontorene etter at regjeringen bestemte seg for å hente hjem en siktet IS-kvinne og hennes to barn fra Syria.

– Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sa hun da.

Stod ofte i stormen

Sin Jensen holder tale på valgvaken 2013. Du trenger javascript for å se video. Sin Jensen holder tale på valgvaken 2013.

Et av hennes mest kjente øyeblikk kom etter valgseieren i 2013. «Morna Jens»-ropet i gledesrus på Frps valgvake har forfulgt henne mer eller mindre frivillig siden.

Hun har også måtte både unnskylde, beklage – eller ikke beklage – utsagn fra partikolleger.

Som for eksempel da daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug anklaget daværende Krf-leder Knut Arild Hareide for å «sleike imamer oppetter ryggen».

En av hennes vanskeligste øyeblikk skjedde i 2002 da hun som nestleder holdt pressekonferanse sammen med partileder Carl I. Hagen om at andre nestleder Terje Søviknes hadde hatt seksuell omgang med en beruset 16 åring.