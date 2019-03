Siv Jensen om Wara-saken: – Jeg synes ikke vi skal spekulere

Torsdag ble samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara siktet for å ha tent på sin egen bil søndag 10. mars, for deretter å ha diktet opp at det hadde skjedd en straffbar handling.

– Dette er veldig vanskelig

Lørdag åpnet Siv Jensen Frps landsstyremøtet med en klar oppfordring:

– På torsdag ble vi alle sjokkert. Dette er en personlig tragedie, og jeg synes ikke vi skal spekulere på hva eller hvorfor det har skjedd. Politiet har gjort jobben sin, og det må de få lov til å fortsette å gjøre, sier Jensen.

Tor Mikkel Wara har permisjon fra jobben som justisminister, og Jon Georg Dale (Frp) fungerer nå både som samferdselsminister og justis- og innvandringsminister den nærmeste tiden.

SIKTET: Samboeren til Tor Mikkel Wara er siktet for å stå bak en av de fem truende hendelsene på parets eiendom. Foto: PRIVAT

Striden rundt Black Box og Waras samboer Ekspandér faktaboks To saker har pågått parallellt det siste halvåret: Spørsmålet om Black Box har krenket privatlivets fred. Og trusselsaken rundt boligen til Wara og samboeren. I desember 2018 anmeldte justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Bertheussen Black Box Teater for å ha filmet parets hus. Videoklippet ble vist i teaterforestillingen «Ways of seeing» Saken ble først henlagt av Oslo-politiet, men statsadvokaten ba politiet gjenoppta etterforskningen. I perioden fra desember til mars skjedde det minst fem trussel-lignende situasjoner rundt boligen til Wara og samboeren. Den siste episoden var 10. mars, da familiens bil ble satt i brann. Torsdag 14. mars ble Laila Bertheussen pågrepet og avhørt, mistenkt for å ha tent på bilen. Hun er siktet for å ha foretatt seg noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det (§ 225 b). Siktelsen gjelder altså bare den siste trussel-situasjonen. Fredag 15. mars ble det kjent at Oslo-politiet på onsdag 13. mars siktet teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland og tre kunstnere for å ha krenket privatlivets fred (§ 267). Oslo tingrett har imidlertid ikke godkjent ransaking i saken mot teateret. Dette har politiet anket til lagmannsretten.

– Tor Mikkel har fått permisjon for å ta vare på sine nærmeste. Det er mange som har spørsmål, men det viktige for meg nå er å ta vare på Tor Mikkel, og sørge for at han kan ta vare på sin familie, sier Jensen, og legger til:

– Dette er en veldig vanskelig situasjon, det tror jeg alle kan forstå.

Jensen: – Jeg er glad for at politiet gjør jobben sin

På spørsmål om permisjonen til justisministeren sier Jensen at Wara må få tid til å samle tankene sine.

– Han trenger ro nå, og dette preger hele partiet. Vi har en god kollega som har kommet oppi problemer.

– Kan han komme tilbake som justisminister etter dette?

– Jeg synes dette er altfor tidlig å snakke om. Dette skjedde på torsdag, nå er det lørdag.

ETTERTRAKTET POST: Fredag sa statsminister Erna Solberg at det ikke er noen tvil om at Høyre har lyst på justisministerposten. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Erna Solberg sa i går at justisministerposten var en post Høyre godt kunne tenke seg, er det uaktuelt å gi fra dere denne posten?

– Fordelingen ligger fast. Det er alltid slik at det er mange poster ulike partier kunne tenke seg, sier Jensen.

Hun tror ikke Wara-saken vil svekke Frp som parti.

– Dette er først og fremst en personlig tragedie for justisministerens familie. Jeg tror folk flest skjønner hvor belastende situasjon justisministeren står.

– Men dette er en straffesak?

– Ja, og jeg er glad for at politiet gjør jobben sin og fortsetter å gjøre det.