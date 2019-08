Siv Jensen om Venstres kritikk: – Det har vært en tøff kamp

Statsminister Erna Solberg satt fredag kveld en endelig «bom» for bompengesaken med en bompengeskisse hun stilte ultimatum om.

Et par timer senere hadde alle regjeringspartiene svart ja.

Statsministeren sier de tre andre partiene i regjeringen må ta stilling til hennes bompengeskisse i løpet av helgen.

– Jeg er først og fremst glad for at vi har fått til en avtale, sa Frp-leder Siv Jensen da hun møtte pressen lørdag formiddag.

Erna Solbergs endelige skisse i bompengesaken Ekspandér faktaboks Regjeringen vil tilby kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i prosjektene som i dag finansieres 50/50. For kommunene som takker ja, vil halvparten av det økte tilskuddet på anslagsvis 8 mrd. kroner øremerkes reduserte bompenger og halvparten bedre kollektivtilbud i byene etter lokal prioritering. Økningen fra 50 til 66 prosent utbetales fordelt på hele avtaleperioden for byvekstavtalen uavhengig av fremdrift. Avtalen legger nullvekstmålet til grunn. Forutsetning for tildeling av midler, er at dette målet nås. Regjeringen signaliserer at i byområder med byvekstavtaler der staten har lagt frem tilbud, vil tilbudet målt i kroner stå ved lag også dersom kostnader i den samlede prosjektporteføljen reduseres. Slik kan statens bidrag reelt bli over 50/66 prosent i prosjektene. Det forutsettes en fylkeskommunal/kommunal egenandel på 20 prosent i nye bypakker med investeringer på fylkeskommunale eller kommunale prosjekter. Prosjektene nevnt i punkt 1 over holdes utenfor beregningen. Egenandelen kan ikke finansieres med bompenger. Utformingen av egenandelsordningen utredes nærmere, men kommer til anvendelse før nye bypakker legges frem. Årlig tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 mrd. kroner. Følgende prosjekt vil være prioritert for reduksjon av bompenger: E8 Ramsfjorden i Vestre alternativ blir bomfri.

E136 Vågstrandstunellen (fjerning av bom).

Rv 3/25, (kutt på 200 mill. I tråd med føring fra de fire partiene i Stortinget).

E18 Arendal-Tvedestrand (takstredusksjon).

E16 Bjørgum-Skaret (fjerning av bom).

E6 Hålogalandsbrua (takstreduksjon eller fjerning av bom på omkjøringsveg).

Fv 7/Rv 13 Hardangerbrua (takstreduksjon).

Utover dette prioriteres bom på sidevei. I statsbudsjettet for 2020 kommer regjeringen tilbake til en styrking av rassikring og utbygging av bredbånd i distriktene. Det bevilges 300 mill. kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene. Det bevilges 50 mill. kroner til styrking av Enovas arbeid med næringstransport. Det bevilges 250 mill. kroner til bedret kollektivtrafikk, fortrinnsvis utenfor de store byene. Hele skissen: Statsministerens forslag til enighet mellom de fire regjeringspartiene

Venstre: – Prosessen har vært dårlig

Litt før klokken 23.00 fredag kveld svarte Venstre ja til skissen som siste regjeringsparti.

Venstre-leder Trine Skei Grande rettet imidlertid skarp kritikk mot Frp-leder Siv Jensen og prosessen statsminister Erna Solberg har ledet.

KRITISK: Trine Skei Grande kalte prosessen knyttet til bompenger dårlig, vanskelig og selsom fredag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Dette prosjektet begynte med at Frp kom med en rekke ultimative og urealistiske krav. De kunne ikke innfris. Å ta «short cuts» i sånne sammenhenger, og det å sørge for at vi får sånne prosesser på siden av at vi skal begynne på et budsjett til uka ... dette kunne vi ha tatt i budsjettet. Det hadde vært logisk å ta i budsjettet, og det hadde vært enklere å bli enig. Prosessen har vært dårlig. Den har ikke Venstre satt i gang.

– Har du tillit til Siv Jensen?

– Som sagt, det har vært en selsom prosess. Det som har vært vanskelig, har ikke vært innholdet, men måten vi lager politikk på, sa Grande.

Se hele pressekonferansen til Trine Skei Grande her

Siv Jensen: – Trine trengte vel å lufte ut

På spørsmål om hva Siv Jensen synes om Trine Skei Grandes reaksjon, er svaret:

– Hva skal man si, hun hadde vel et behov for å lufte litt ut. Jeg er først og fremst glad for å legge frem en avtale som reduserer bompengebelastningen for folk flest.

– Har du også behov for å lufte litt ut i dialog med henne?

– Nei, jeg er veldig godt fornøyd med at vi har nådd igjennom og tatt folk på alvor. Nå må vi forsette den kampen helt systematisk hver dag.

– Hvordan kommer samarbeidet mellom Venstre og Frp til å være fremover?

– Det kommer til å være akkurat sånn som det alltid har vært, men det er også mange saker som forener Frp og Venstre, understreket Jensen overfor NRK.

TØFT: Finansminister Siv Jensen (Frp) forlot Statsministerens kontor i Glacisgata fredag ettermiddag. Noen timer senere var regjeringspartiene enige i en bompengeskisse. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Frp-lederen meddelte at hun er veldig fornøyd med at statsministeren til slutt skar igjennom.

– Denne skissen er veldig lik den vårt landsstyre behandlet forrige søndag. Det som var endringen slik vi ser det var at det ble enda mer penger til å redusere bompenger i bygd og by samlet sett. Vi skulle gjerne sett at det ble enda mer, men jeg tror alle har sett at den kampen vi har kjempe i flere uker har vært viktig.

– Kommer vanlige familier til å merke dette?

– Det er mange milliarder det er snakk om, og det vil komme til å merkes, selv om jeg skulle ønske det var mer. Det har vært en tøff kamp, særlig fordi det store politiske flertallet er for mer bompenger.

Jensen hevder ultimatumet statsminister Erna Solberg stilte fredag kveld, ligger tett opp til det utkastet Frps landsstyre aksepterte forrige søndag.

Solberg selv sier avtalen balanserer behovene til alle de fire regjeringspartiene godt.

