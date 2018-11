Siv Jensen om KrF-valget: – Skuffet over Hareide

KrF stemte fredag for å forsøke å gå i regjering med Høyre, Frp og Venstre, noe som fører til at partileder Knut Arild Hareide går av.

Siv Jensen holdt lørdag en tale på Frps høstkonferanse i Sandefjord. Hun begynte med å kommentere KrF-dramaet, som hun kaller en «berg-og-dal-bane».

– Jeg har ventet på at KrF skal bestemme seg. Vi har hatt respekt for at de har hatt en intern prosess. Men det har ikke vært lett. Kjell Magne Bondevik har ødelagt samarbeidet på ikke-sosialistisk side tidligere, og han klarte det nesten denne gangen også, sier Jensen til applaus fra salen.

Jensen sier hun er klar for sonderinger med KrF, men vil ikke garantere en plass i regjeringen ennå.

– Frp er selvsagt beredt til samarbeid. Men vi er også preget av at partiet som vil inn i regjering med oss har brukt de siste ukene på kritisere Frp, vårt menneskesyn og politikk. Jeg kan vende det andre kinnet til KrF-ere som har brukt tiden på å kritisere oss. Den rausheten kan vi gi dem. Men jeg forventer også at de legger fortiden bak seg og ser fremover, sier Jensen.

Partiledelsen i KrF på fredagens landsmøte. Foto: Gunhild Herbjørnrud / NRK

Skuffet over Hareide

Hun sier hun er skuffet over at Hareide heller ville samarbeide med Arbeiderpartiet.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Knut Arild Hareide. Men han har tatt et aktiv valg om å gå en annen vei. Det har skuffet meg etter så mange år med godt samarbeid. Det er helt rimelig og fornuftig at han ikke er med i de kommende forhandlingene, sier Jensen.

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal lede forhandlingene. Han sier partiet vil presentere sitt alternative budsjett neste uke. Så vil de komme i gang med forhandlinger så raskt som mulig.

– Ropstad er en redelig og trivelig fyr. Han er løsningsorientert, men også en skikkelig tøffing, sier Jensen.

Statsminister Erna Solberg kalte KrFs avgjørelse historisk, mens Ap-leder Jonas Gahr Støre kalte den en trist dag for landet.

Siv Jensen er opptatt av å holde Ap unna regjering.

– For Frp er det uansett politikken som må veie tyngst. Regjering er et verktøy for gjennomslag for mer Frp-politikk. Samtidig åpner en flertallsregjering for helt andre muligheter. Politikken blir stabil og forutsigbar, og vi sørger for at Arbeiderpartiet holdes langt unna regjering, lengre enn på lang tid, sier Jensen.