Siv Jensen om bompengedramaet: – Ambisjon om løysing i august

Ulf Leirstein melde seg ut av Frp 26. april. Det skjedde etter eit nytt varsel. I fjor avsløra NRK at han hadde sendt hardporno til ein mindreårig gut i FpU og foreslått å ha sex med ein annan mindreårig gut i FpU. Berre nokre månadar etter desse sakene gjorde Frp Leirstein til fraksjonsleiar i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Tor Mikkel Wara gjekk av som justisminister 28. mars i år. Då hadde han vore i permisjon i to veker etter at PST sikta hans mangeårige sambuar for å ha iscenesett ein bilbrann ved heimen til familien. Sambuaren er også mistenkt for å ha fingert ei rekke andre falske trusselhendingar retta mot sin egen familie. Sambuaren vedgår ikkje skuld og meiner PST er på ville vegar.

Mazyar Keshvari trakk seg som fylkesleiar i Oslo Frp 18. oktober 2018 etter at Aftenposten avslørte at han hadde levert reiserekningar for 290.000 kroner utan dokumentasjon på at reisene hadde skjedd. Keshvari blei politimeld av Stortinget og har sidan vore under etterforsking. 4. februar i år blei han så arrestert av politiet i Rælingen og sikta for grove truslar mot ei kvinne. NRK veit at politiet sit på lydopptak av at Keshvari seier «no skal vi spele russisk rullett» før ein kan høyre fleire klikkelydar frå eit skytevåpen. Keshvari er tidlegare innvandringspolitisk talsmann for Frp, og er inntil vidare i permisjon frå vervet som stortingsrepresentant.