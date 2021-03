Siv Jensen kaster seg inn i lønnskampen for sykepleiere og lærere

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kom frem i talen hennes til partiets landsstyre lørdag. Der kom hun med følgende utfordring til partene i arbeidslivet.

– Det vil nok oppleves som å banne litt i kirka, men jeg mener vi i dette året må bort fra frontfagsmodellen. Det for å sikre et ekstra lønnsløft for helsepersonell og lærere. De har stått helt i front gjennom hele denne pandemien, vært svært utsatt og jobbet mye overtid, men bidratt til at de mest sårbare i dette samfunnet og våre barn og unge kan fortsette mest mulig som normalt i hverdagen.

UTFORDRER: Frp-leder Siv Jensen utfordrer partene i arbeidslivet foran årets lønnsoppgjør. Foto: Frp / NTB

Mer lønn for å sikre rekruttering

Jensen sa videre at disse to gruppene ikke bare fortjener et lønnsløft for den innsatsen de har gjort gjennom et år preget av pandemi, men fordi hun mener det er viktig at Norge som nasjon sikrer evnen til å rekruttere medarbeidere til disse to yrkene også i fremtiden.

– Er det tiden for å løfte to særskilte yrkesgrupper i dette lønnsoppgjøret i den situasjonen vi er nå?

– Jeg mener det, men det er opp til partene. Men jeg mener ærlig talt at vi har sett et helsepersonell som har lagt ned enormt med ressurser det siste året. De har jobbet mye overtid og utsatt seg for smittefare, og de har gjort det av hensyn til tryggheten for innbyggerne, sier Jensen til NRK etter talen.

Hun trekker også frem at lærerne har kastet seg rundt og jobbet ekstra for å sikre et så godt utdanningstilbud som det er mulig å få til for landets barn og unge.

– I tillegg er dette grupper som over år har opplevd å sakke akterut i lønnsoppgjørene, sier Frp-lederen.

Jensen tok også et oppgjør med NHO-sjefens krav om at årets oppgjør måtte være lavere enn forventet prisvekst. I klartekst betyr det at NHO mener kjøpekraften må reduseres etter oppgjøret.

NHO-sjefen: – Svært alvorlig

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO, som organiserer norske arbeidsgivere, mener utspillet til Siv Jensen er oppsiktsvekkende og alvorlig.

ADVARER: NHO-sjef Ole Erik Almlid er forundret over utspillet til Frp-leder Siv Jensen. Foto: Moment Studio

– Dette er første gang en så sentral politiker har utfordret en modell som har tjent Norge så godt. Jeg skjønner nesten ikke det er mulig at hun gjør det akkurat i det året vi står i nå.

Almlid sier det er mange som fortjener en klapp på skulderen under pandemien, men at frontfagsmodellen sikrer norsk konkurransekraft i utlandet. Det igjen sikrer skattepenger som går til å drifte offentlig sektor.

– Hvis vi utfordrer den i for stor grad, så vil vi faktisk bli et fattigere land der vi ikke har mulighet til å ha arbeidsplasser og konkurrere ute, og dermed ikke ha mulighet til å finansiere offentlig sektor, sier Almlid.