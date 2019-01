Siv Jensen er villig til å se på justeringer av frynsegode-skatten

I Debatten på NRK torsdag fortalte bussjåføren Kjell Arne Myrvoll at han nå må skatte 30.000 kroner ekstra i året fordi han og familien hans får frikort på bussen gjennom arbeidsgiveren hans.

Markedsverdien på tre frikort er på til sammen 90.000 kroner. Dette vil med endringene for skattlegging av naturalytelser bli lagt oppå lønna hans, og han må derfor skatte en tredel av markedsverdien.

Det var FriFagbevegelse som først omtalte saken.

Ber regjeringen snu

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener regelendringene regjeringen har lagt opp til rammer urettferdig.

– Det er smålig at den bussjåføren som før kunne kjøre gratis i selskapet han selv er ansatt i nå skal skattlegges for den såkalte fordelen eller at den som jobber i klesbutikk før kunne få litt rabatt på klærne som var i den butikken uten å bli skattlagt for det, sier Vedum til NRK.

SE VIDEO: Bussjåfør Kjell Arne har i alle år fått reisekort for seg selv, kona og ett barn som en del av lønna. Nye regler vil gjøre at han må betale 30.000 ekstra i skatt.

Vedum kritiserer også regjeringen for å skape mer byråkrati når arbeidsgiverne får ansvaret med innrapportere til skattemyndighetene.

Han sier hans parti forsøkte å stanse endringen to ganger i fjor, og vil nå fremme forslag om at endringene blir reversert.

– Det er feil at vanlige folk, som har minst fra før, får stadig flere innstramminger. Det er et dårlig forslag som regjeringa burde ha stanset før jul, og vi gir dem en ny mulighet nå til uka, sier Vedum.

– Klargjøring av loven

Finansminister Siv Jensen understreker at naturalytelser eller frynsegoder har vært skattepliktige hele tiden, men at regelendringene er ment å være klargjørende.

– Det vi nå gjør er å rydde opp i det og plassere ansvaret på arbeidsgiver. Grunnen til at det er viktig, er at det er et problem at mange går glipp av viktig opptjening av pensjon, sykepenger og ledighetsutbetalinger når denne formen for ytelser ikke blir innberettet som skatt, sier Jensen til NRK.

Endringar i reglane om naturalytingar Ekspandér faktaboks Det er vedtatt endringar i reglane om skattlegging av naturalytingar med verknad frå inntektsåret 2019.

Dei nye reglane klargjer at det er arbeidsgjevar som skal ha ansvar for å rapportere inn, føreta forskotstrekk og betale arbeidsgjevaravgift for alle naturalytingar den tilsette tek i mot i arbeidstilhøvet, også når ytinga blir tatt i mot via ein tredjepart.

Vidare blir det innført klarare reglar for skattefritaket for personalrabattar.

Slike rabattar vil vere skattefrie inntil ein verdi på kr 7 000 i året, men berre når rabatten ikkje overstig 50 prosent av omsettingsverdien.

Det er vidare gjort endringar og moderniseringar av reglane for enkelte skattefritak.

Dette gjeld gåver, overtidsmat, fri avis, og oppheving av skattefritaket for når arbeidsgjevar dekker barnehageutgifter. Sjå Prop. 86 LS (2017-2018) kapittel 2, Innst. 399 L (2017-2018) kapittel 2 og Innst. 3 S (2018-2019) punkt 5.1.4.

Hun stiller seg undrende til kritikken fra Vedum.

– Jeg synes det er veldig leit at Trygve Slagsvold Vedum ikke er på arbeidstakernes side og vil være med på å skape trygge rammer i arbeidslivet, sier Jensen.

– Villig til å se på det

Bussjåfør Myrvoll er ett eksempel på hvor endringene kan slå uheldig ut. Også de som jobber frivillig på musikkfestivaler og andre kulturarrangementer i bytte mot gratis inngang, kan risikere å måtte skatte av denne fordelen.

Jensen er klar på at regelverket ikke er hugget i stein, og at det er mulig å gjøre endringer underveis.

– Jeg er villig til å se på det. Særlig nå som det har fått utilsiktede konsekvenser, lover finansministeren.

Hun avviser anklagene fra Vedum om at hun skaper mer papirarbeid for bedriftene.

– Også arbeidsgiverne har et ansvar for at deres ansatte har ryddige og trygge lønnsforhold. Hvis en andel av det du tjener ikke blir innberettet, så går mange ansatte i vårt land glipp av rettigheter som andre mennesker får, sier Jensen.

Frykter for frivilligheten

Stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap) i finanskomiteen er enig i at det gamle regelverket har vært for utydelig og at det er viktig at naturalytelser innberettes som lønn.

Regjeringen har erstattet skjønn med konkrete beløp, noe som i utgangspunktet er likebehandling.

– Men det blir helt galimatias at man bruker en teknisk verdi. Dette må jo selvsagt beregnes ut fra faktisk bruk. Det er den faktiske private bruken som skal skattlegges. Ellers får vi slike eksempler vi så i Debatten. Det vel ingen som kjører buss for 90000 kroner, sier Heggø til NRK.

Hun reagerer også på flere eksempler hvor arbeidsgivere trekker arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader fra tipsen til de ansatte.

– Det kan vi ikke godta. Det er helt nytt at arbeidstakerne selv skal betale for arbeidsgiveravgiften. Skatt er greit, der får jo arbeidstakerne igjen i form av opparbeiding av pensjon, feriepenger og lignende.

Heggø vil nå be Jensen om å forsvare og forklare endringene overfor Stortinget.

– Derfor skal jeg lage en interpellasjonsdebatt som skal belyse forskjellige endringene innenfor frivillighet, personalrabatt, bonus og tips. Der må finansministeren stille opp. Hun må svare for om dette er tilsiktet eller utilsiktet og rydde opp i det, sier Heggø.

Heggø forteller at hun har snakket med mange som jobber i frivilligheten og som er fortvilet over at de ikke skjønner hva de nye reglene innebærer, og frykter at det vil gjøre det vanskeligere å få frivillige til å stille opp.

– Det er ikke tvil om at reglene som var før var uklare, men da får de bruke overgangsregler siden det virker som om Regjeringen ikke har gjort noe fra de foreslo dette i mai, for å få på plass klare retningslinjer om hvordan endringene skal fungere i praksis, sier Heggø.