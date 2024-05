– Jeg vil ikke være homo mer, jeg vil ikke mer.

Slik åpnet statsadvokat Sturla Henriksbø prosedyren i saken mot terrortiltalte Zaniar Matapour tirsdag morgen.

Aktor viste til en forklaring fra en av de fornærmede etter 25. juni-skytingen i 2022.

– Jeg tror vi alle sammen har kjent på at 25. juni 2022 var en dag som endret noe i oss. Det var noe som brast – den tryggheten alle skal kunne kjenne på, uttalte Henriksbø.

Flere samlet seg utenfor London pub og Per på hjørnet i dagene etter angrepet 25. juni 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

Etter åtte uker med bevisførsel har partene sine sluttinnlegg denne uken. Hele tirsdagen er satt av til aktors prosedyre.

Onsdag skal Matapours forsvarer, Marius Dietrichson, gjøre det samme.

– Det er mange puslespillbrikker. Vår jobb er å gjøre vårt beste for å sette sammen puslespillet og oppsummere saken, slik vi synes den ser ut, sa Henriksbø.

– Et angrep på skeive

Aktor sier i sin prosedyre han mener at angrepet ikke kun handlet om å drepe eller skade menneskene utenfor London pub.

– Det var et større mål med handlingen; det var å skape frykt, sier Henriksbø.

Han sier videre at han mener åstedet for angrepet heller ikke var tilfeldig.

– Dette var et angrep på skeive, fra Matapours side, sier Henriksbø, som mener det nå er en skygge over pride.

– Konsekvensen er at en gruppe i befolkningen som allerede hadde det vanskelig, som alt var sårbare, ble rammet svært hardt.

Henriksbø prosederer detaljert om hendelsesforløpet og etterforskningen gjort frem mot, og etter angrepet.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hele historien (terrorangrepet-paa-pride-?utm_source=radiowidgetplayer&utm_medium=openradioapp-web&utm_content=podcastseries%3Ahele_historien)».

Aktor: – Grov terror

Påtalemyndigheten mener saken først og fremst handler om terrorbestemmelsen og hvorvidt denne får anvendelse i saken om 25. juni-angrepet.

Et sentralt spørsmål i saken har vært om terrorhandlingen var grov eller ikke. Det er flere momenter som må på plass for at paragraf 132 i straffeloven, grov terrorhandling, skal kunne anvendes.

Aktor leser opp flere vilkår de mener er oppfylt og konkluderer med at handlingen var grov terror.

– I vår sak er vi ikke så vidt over grensen til grov terrorhandling, men vi er langt over den grensen, sa Henriksbø.

Aktor Sturla Henriksbø. I bakgrunnen er bistandsadvokat Sigurd Klomsæt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Uenige i framprovokasjon

Aktor tar for seg påstanden fra forsvarerne om at det var norske myndigheter og etterretningstjenesten som fremprovoserte terrorangrepet.

Sentrale beviser i saken er chatter mellom brukerkontoene «Me» og «Shaheen» og en agent som jobber for E-tjenesten.

Påtalemyndigheten mener Me og Shaheen er de to siktede Aisha Kausar og Arfan Bhatti. Deres forsvarere avviser dette.

Meldingene mellom brukerne og agenten har også fått Matapours forsvarer til å løfte spørsmålet om terrorangrepet ble framprovosert av norske myndigheter.

Henriksbø har tidligere uttalt at påtalemyndigheten er uenige i denne påstanden.

Dietrichson har flere ganger reist spørsmålet om utsagn fra agenten, som utga seg for å være i IS, og agentens «krav» til et eventuelt angrep i Norge, gjorde at angrepet skjedde.

Dette mener aktor at vitnemålene fra blant annet lederen til EOS-utvalget samt fra Etteretningstjenestens sjef, avkrefter.

– Så begynner han å skyte

Videre snakker Henriksbø om pride, feiringen og om døgnet frem mot angrepet.

– 24. juni var en varm og fin sommerdag. Dagen etter skulle det være parade, den første etter nedstengingen av Norge. Paraden skulle sendes på NRK og det var høye forventninger, sier aktor.

Vitner har fortalt om festen, om at de strømmet til sentrum og blant annet London pub, fortsetter Henriksbø.

Så forteller aktor om Matapours bevegelser i det samme tidsrommet, og frem mot angrepet.

– Vi har sett filmen av hendelsesforløpet flere ganger. Vi har minnene med oss av det som skjedde. VI husker at Matapour kommer til området, hvor han legger fra seg sekken og åpner den og tar ut maskinpistolen, sier Henriksbø, og fortsetter:

– Så begynner han å skyte.

Matapour skyter flere salver før han blir overmannet av det Henriksbø omtaler som «modige helter», som han mener trolig bidro til å redde menneskeliv.