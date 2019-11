Siste sjanse for Eirik Jensen: Dette må du vite

Ni måneder har gått siden norgeshistoriens største hasjsak, og siste rettssak med juryordning, endte på høydramatisk vis.

Fagdommerne satte juryens dom i ankesaken til side, og dermed måtte hele rettssaken opp på nytt. I dag starter fem nye måneder i retten.

– Jeg er klar. Vi har jobbet mye med å forberede oss, sier Jensen til NRK.

Holder lav profil

Jensens samboer, Ragna Lise Vikre, skriver i en støttegruppe på Facebook at de bevisst har holdt en lav profil siden forrige rettsrunde.

«Det å bygge hverandre opp til en ny tøff runde i retten har tatt tid, og har selvfølgelig vært en utfordring. Vi skal ikke legge skjul på at vi begge føler trykket etter dommerens sluttreplikk, men vi har ikke kastet inn håndkleet og er klar for en skikkelig fight!»

Hva sier Jensen og Cappelen om tiltalen?

Gjermund Cappelen har tilstått innførsel av mange tonn hasj til Norge. Han og nettverket hans er allerede funnet skyldig i to andre straffesaker, og det er bare Cappelens straffeutmåling som gjenstår.

Cappelens straff er nemlig til dels avhengig av Jensens sak.

Cappelen hevder Jensen hjalp ham med hasjinnførslene, blant annet ved å tipse ham om grensekontroller og bemannings- og ressurssituasjonen i politiet. I retur hevder Cappelen å ha betalt Jensen i kontanter, samt å ha stått for oppussingen av Jensens bad.

Hvis retten tror på Cappelens forklaring, kan han få strafferabatt for å ha bidratt til å oppklare saken.

Jensen nekter for alt dette. Begge er enige om at Cappelen var Jensens informant og senere kilde, og Jensen har erkjent at det langvarige forholdet ble tettere enn det burde ha vært.

Jensen har blant annet erkjent at han mottok en klokke fra Cappelen, og at Cappelen hjalp ham med å skaffe håndverkere til oppussingen av badet. All øvrig kontakt med Cappelen kan forklares med politiarbeid, eller at Jensen hjalp Cappelen med rus- og familieproblemer, ifølge Jensen.

Den tidligere politimannen har også kommet med kraftig kritikk av etterforskningsarbeidet og anklaget Spesialenheten for å drive en heksejakt på ham, uten å forstå hvordan politiet jobber med kilder og informanter i kriminelle miljøer.

Det ble et iskaldt møte mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen da de møttes i retten for første gang. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Hvordan gikk det i tingretten?

Den første rettssaken varte i nesten fem måneder.

Jensen ble dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. I tillegg ble han dømt til inndragelse av 667.800 kroner.

Jensen mener han er uskyldig i begge deler, og anket.

Cappelen ble kjent skyldig i innførsel av 16,8 tonn hasj i perioden 1993–2013 og dømt til 15 års fengsel etter å ha fått en strafferabatt på 30 prosent. Han ble også dømt til inndragelse av hele 825 millioner kroner.

Cappelen mente han burde hatt større strafferabatt, og anket straffeutmålingen. Han har sittet i varetekt siden desember 2013.

Hvordan gikk det i lagmannsretten?

Etter fem nye måneder i retten brukte juryen seks dager på å komme frem til at Jensen var skyldig i grov korrupsjon, men ikke skyldig i medvirkning til ulovlig innførsel av narkotika.

Fagdommerne var imidlertid uenige i juryens konklusjon, og satte den til side fordi de mente Jensen utvilsomt var skyldig i medvirkning til narkotikaforbrytelse.

Jensens forsvarer John Christian Elden anket tilsidesettelsen til Høyesterett i håp om en ny vurdering av juryens avgjørelse, men anken ble avvist.

Ankesaken var den siste i Norge som ble forsøkt avgjort av en jury før hele ordningen ble avskaffet.

Hvorfor må saken behandles igjen?

Når en kjennelse ble satt til side av fagdommerne, noe som tidligere har vært relativt uvanlig, innebærer det at saken må opp til en fullstendig, ny behandling.

Det betyr at alle forklaringer, bevis og vitner partene mener er nødvendige for å få belyst saken, må presenteres på nytt. Dommerne skal ikke forholde seg til medieomtale eller tidligere dommer i saken.

Dagbladet meldte i oktober at Elden har motsatt seg at tingrettsdommen skulle sendes ut til meddommerne i saken. Lagdommer Halvard Leirvik, som allerede hadde lest dommen, overprøvde Elden.

Hva er meddomsrett?

Den største forskjellen fra forrige rettsrunde er at juryordningen nå er avskaffet og erstattet med meddomsrett.

Nå er det to fagdommere og fem meddommere som skal avgjøre spørsmålene om skyld og straff. Ingen av dem kan ha vært involvert i tidligere behandling av saken, og det må være minst to av hvert kjønn.

Alle stemmer teller likt når skyld skal avgjøres, og det må være et kvalifisert flertall blant de syv for at den tiltalte skal finnes skyldig.

Det vil si at minst fem må stemme for domfellelse, og minst en av fagdommerne må være blant disse. Ellers skal tiltalte frifinnes.

Dermed kan saken avgjøres av meddommerne alene. Hvis tre av dem mener Jensen er uskyldig, blir han frifunnet.

Lagdommerne denne gangen er Halvard Leirvik og Mette D. Trovik.

Meddommerne er Thomas Alexander Borse Torstensen, Beate Kvien Moldestad, Morten Johnsen, Siri Anne-Marie Hennum og Julie Dyveke Frich. I tillegg er Roy Ale Dahl Blakli og Monika Halsør Skaalerud varameddommere.

Det vil bli foretatt en kontroll av dommernes habilitet før rettssaken starter. Varameddommerne rykker bare opp om noen av meddommerne ikke er inhabile, eller har gyldig forfall.

Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i lagmannsretten. Foto: Ola Hana

Hva er nytt?

I utgangspunktet skal hele saken behandles på nytt. Det betyr at partene må gjennom de samme forklaringene, vitnene og bevisene en gang til.

Den endelige vitnelista er imidlertid ikke klar, og nye bevis kan meldes inn underveis.

Jensens forsvarere bekrefter overfor Dagbladet at Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, er stevnet som vitne denne gangen.

I mellomtiden har Elden også forsøkt å få byttet ut statsadvokat Lars Erik Alfheim, som er aktor i saken mot Cappelen.

Elden mener Alfheim er inhabil fordi Oslo statsadvokatembeter har hatt operativt ansvar for flere av Jensens saker mens han jobbet i politiet. Eldens anke gikk til Høyesterett, som forkastet den i oktober.

Elden og Jensen har også bedt om å få behandlet sakene hver for seg, men fikk avslag. Sakene mot Jensen og Cappelen skal altså behandles sammen på samme måte som i de to forrige rettsrundene.

I Jensens forsvarerteam er det gjort en endring. Arild Holden, som også forsvarte Jensen i tingretten, erstatter Thomas Randby.

Eirik Jensen stiller med samme forsvarerteam som i tingretten: John Christian Elden, Arild Holden og Sidsel Katralen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hvor lenge varer saken?

Saken starter onsdag 6. november, og skal etter planen vare helt til fredag 27. mars neste år. Tidsplanen kan bli justert underveis, avhengig av antall vitner og bevisførselen.

Eirik Jensen starter sin forklaring torsdag 7. november. Gjermund Cappelen må vente til 5. desember før han får forklare seg.

Vitnene skal etter planen starte 23. januar, mens prosedyrene er satt opp fra 23. mars.

Hva skjer etter denne saken?

Når lagmannsretten omsider har avgjort skyldspørsmålet, kan det ikke ankes.

Partene kan imidlertid anke til Høyesterett dersom de mener det er begått feil i saksbehandlingen, lovanvendelsen eller straffutmålingen.

Etterforskningen og rettssakene mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har hittil kostet over 54 millioner kroner, ifølge VG.