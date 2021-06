Siste gjenlevende Auschwitz-frigjører er død

David Dushman døde på sykehus i München, 98 år gammel.

Dushman, som var jøde, var 21 år gammel da han 27. januar 1945 kom til Auschwitz.

– Da vi ankom, så vi gjerdet og de stakkars menneskene. Vi kjørte gjennom gjerdet med tanksene våre, fortalte han til nyhetsbyrået Reuters i fjor.

Han fortalte at han så «skjelleter overalt».

– Vi ga mat til fangene og fortsatte. De sto der, alle sammen i fangeuniformer. Kun øynene, kun øynene, veldig smale – det var helt forferdelig, helt forferdelig, sa han.

Jøder kommer av toget på stasjonen i dødsleiren Auschwitz. Over 1,1 million mennesker ble drept i leiren. Foto: arkiv

Flere store slag

I tillegg til Auschwitz, deltok Dushman i flere av de store slagene under 2. verdenskrig.

Han kjempet både ved Stalingrad og ved Kursk. Det siste er kjent som det største stridsvognslaget i historien.

Han var én av bare 69 menn av de totalt 12.000 i hans divisjon i Den røde hær som overlevde 2. verdenskrig.

Såret tre ganger

Til tross for at han ble alvorlig såret tre ganger under krigen, ble han senere Sovjetunionens beste fektere.

Etter den aktive karrieren ble han trener og var i 1972 vitne til terrorangrepet mot israelske utøvere under OL i München.

Dushmans venn, IOC-sjef Thomas Bach, som også var fekter, hyller ham.

– Da vi møttes i 1970, ga han meg umiddelbart vennskap og råd, til tross for Dushmans personlige erfaringer med andre verdenskrig og Auschwitz, og at han var en mann av jødisk opphav, sa Bach, som er tysk.

– Dette var en så dypt menneskelig gest at jeg aldri i livet kommer til å glemme det.