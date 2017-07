Siste 10 år: Voldsom økning i antall private helseforsikringer

Over en halv million nordmenn har i dag privat helseforsikring. I 2006 var antallet godt under hundre tusen, ifølge tall fra Finans Norge gjengitt i Aftenposten i dag. Hittil er det bedriftsavtaler som står for størstedelen av veksten – de største aktørene kan melde om at 80–90 prosent av avtalene er kollektive avtaler, ifølge avisen.

VILLEDENDE: NTNU-professor Jon Magnussen mener forsikringene i det store og det hele er unødvendige Foto: Morten Holm / NTB scanpix

– Jeg mener at i veldig stor grad er dette litt som å selge sand i Sahara, sier professor i helseøkonomi ved NTNU, Jon Magnussen til NRK.

Han mener at forsikringsselskapene har drevet til dels villedende markedsføring når man trekker frem tilfeller der helseforsikringen har vært nyttig.

– De analysene som er gjort i Norge av SINTEF tyder for det første på at du ikke finner noen særlig sammenheng mellom kortere ventetid og kortere sykefravær. Og det andre man finner er, at det ikke er noen systematisk endring i sykefraværet hos de bedriftene som har helseforsikring.

Magnussen påpeker det likevel kan være enkeltindivider der ute som har hatt nytte av en helseforsikring, og som har fått både kortere ventetid og kortere sykemelding på grunn av den.

– Men når vi ser samla på det, er det vanskelig å finne noen sammenheng.

Selger seg selv

AVVISER: Informasjonsdirektør i IF Skadeforsikring er uenig i at selskapet driver med villedende markedsføring Foto: If forsikring/Kilian Munch

– Det er feil. Det som er sant er at kollektive helseforsikringer, altså behandlingsforsikringer for tilsette i norske bedrifter har solgt seg så godt som selv gjennom de fleste åra, sier Jon Berge, informasjonsdirektør i If-Skadeforsikring

Berge forteller at mange bedrifter, og de tilsette der, har sett at det for dem har stor nytteverdi.

Til det motsatte er bevist

Berge er enig i at man foreløpig ikke har kunnet påvise at det samla fraværet i Norge blir påvirket av helseforsikringer, men at man ikke heller ikke har funnet det motsatte.

– Det som er helt sikkert, er at hvert år tar If 20.000 norske arbeidstakere ut av offentlige helsekøer, får behandla dem privat, og får dem tilbake i arbeidslivet. Dette må man ta med i regnskapet, Dette med helseforsikringer er vel så mye et arbeidslivstiltak, som et helsetiltak, sier Berge.

Mot todeling

SKYLDER PÅ REGJERINGEN: helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Torgeir Michaelsen mener regjeringen burde holdt ord. Foto: Raymond Dalen / NRK

Arbeiderpartiets Torgeir Michaelsen mener Regjeringen svikter de offentlige sykehusene.

– De mangler tre milliarder kroner for å nå sine egne valgløfter til sykehusene. Du kunne behandlet ganske mange pasienter for tre milliarder kroner.

– Dette er en todeling av helsetjenestene som jeg er intenst imot.

– Men forskerne avviser jo nettopp dette?

– Vi er ikke ved en klar todeling i dag, men dette er forsmaken på det vi har i vente om vi ikke klarer å stanse utviklingen i tide, sier Michaelsen.