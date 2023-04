Sirkus Trump på flere scener

En presidentkandidat kan være tiltalt eller dømt i en kriminalsak og likevel stille til valg. Det er Trump klar over – og han vet at han kan stå i akkurat den situasjonen vinteren 2024.

Da ekspresidenten fikk forkynt 34 tiltalepunkter i tirsdag, åpnet et nytt kapittel i amerikansk historie.

En tidligere president har aldri vært tiltalt for en forbrytelse.

Tidligere presidentkandidater har vært straffedømt, eller til og med drevet valgkamp fra fengsel. Men aldri noen i en så sentral posisjon som Trump.

Trump elsker oppmerksomhet. Tove Bjørgaas

Sirkus Trump 2.0

Da Trump kom med privatflyet sitt til New York mandag, ble hele reisen fra landingsstripa på La Guardia flyplassen til Trump Tower på 5th avenue fulgt av kameraer.

I går talte jeg minst fire helikoptre over hodet mitt utenfor rettsbygningen da ekspresidenten ble kjørt de fem kilometerne fra Trump Tower.

Jeg har sjelden sett så mange kameraer på ett sted i USA.

Foto: Evan Vucci / Ap

Trump elsker oppmerksomhet og han har en egen evne til å suge den til seg.

Dersom rettssaken i New York skal pågå samtidig med nominasjonsprosessen i det republikanske partiet, kan det rett og slett bli vanskelig for de andre kandidatene å få den oppmerksomheten de trenger for å bryte igjennom.

En må være kjent for velgerne om en skal bli valgt til noe i USA.

Trump derfor kan tjene på all den ekstra oppmerksomheten han nå vil få. Kampanjen hans sier de har samlet inn 8 millioner dollar siden nyheten om tiltale kom i forrige uke.

Det republikanske partiet klarer ikke å kvitte seg med Trump. Tove Bjørgaas

Mugshot-effekter

Selv om det ikke ble tatt noe mugshot-bilde av Trump i rettsbygningen i New York, kunne fansen bare timer senere kjøpe T-skjorter med et falskt mugshot-bilde på folkemøtet hans i Florida, ifølge Washington Post. På T-skjortene står det NOT GUILTY, og de koster 47 dollar per stykk.

Det republikanske partiet klarer ikke å kvitte seg med Trump. For det virker som mellom 30 og 50 prosent av velgerne til partiet fortsatt vil ha ham, og det er slike velgere som deltar i nominasjonsprosessen.

Foto: Grant/Guan

Pressens fristelse

Det er selvsagt i offentlighetens interesse når den første presidenten i USAs historie blir tiltalt i en kriminalsak. Men debatten går allerede i USA om hvor mye gratis oppmerksomhet Trump skal få, siden han samtidig er presidentkandidat.

Da han lanserte seg som kandidat før jul, mente mange at han hadde mistet energien og at lanseringen gikk dårlig.

Men oppmerksomheten fra media er det Trump lever av, og den har de siste ukene hjulpet ham til å få høyere oppslutning på meningsmålingene. Bare tre andre kandidater har så langt varslet at de utfordrer ham. Partiet venter på større navn som Florida-guvernør Ron DeSantis og kanskje Trumps visepresident Mike Pence.

Men ingen av dem våger nå å gjøre annet enn å kalle rettsprosessen rundt Trump for en politisk motivert heksejakt akkurat nå.

Det kan være risikabelt for dem å legge seg ut med velgere de senere vil være avhengige av.

Foto: Vucci/Kelly / AP

Bidens dilemma

Også president Bidens team har nå satt seg litt på gjerdet mens de lar showet på den andre siden utspille seg. Et flertall av amerikanerne synes det er bra at Trump blir stilt for retten, og Demokratene har på mange måter grunn til å ønske seg Trump som motkandidat.

En omkamp mot en aldrende Joe Biden kan bli en lettere match enn i 2020. Tove Bjørgaas

Han tapte valget i 2020 og hans kandidater tapte kongressvalget i fjor.

En omkamp mot en aldrende Joe Biden kan bli en lettere match enn i 2020 selv om man selvsagt aldri skal være for sikker.

Men jo lenger Biden venter med å annonsere sitt kandidatur, jo vanskeligere vil det bli for andre demokrater å være i stand til å utfordre ham. Det er også problematisk for demokratiet i USA. Det som skjer med Trump styrer det meste.

Venter på «bedre» tiltale

De 34 tiltalepunktene mot Trump handler om at han skal ha betalt hysjpenger til tre ulike personer via sin advokat og fikser Michael Cohen. Og at han har gjort seg skyldig i forfalskning av regnskaper.

Men Trump er også tiltalt for noe mer alvorlig. Nemlig å ha forfalsket disse regnskapene for å dekke over en annen forbrytelse. Hvilken forbrytelse, står det imidlertid ikke noe om i tiltalen.

Foto: JANE ROSENBERG / Reuters

Å ha sex med en pornoskuespiller samtidig som man er gift er selvsagt ikke en kriminell handling.

Men statsadvokat Alvin Bragg får kritikk for ikke å avsløre hva den andre forbrytelsen er.

Det, sammen med det lite offentlige rettsmøtet tirsdag, der bare svært få journalister fikk være til stede, bidrar til på at mange på høyresida stoler enda mindre på rettsvesenet i New York.

Anklager Alvin Bragg er også en valgt demokrat. Og han drev valgkamp på at han ville ta Trump.

Ekspresidenten kan bli tiltalt i flere saker i løpet av det neste halvåret. Tove Bjørgaas

Splittelse om rettssystemet

Det som har skjedd denne uka vil derfor også øke splittelsen og mistilliten i amerikansk politikk.

Den tredje statsmakt, rettsvesenet, er nå en blitt en del av sirkus Trump.

Det er også sannsynlig at ekspresidenten kan bli tiltalt i flere saker i løpet av det neste halvåret.

Den det knytter seg størst spenning til er Trumps forsøk på å få omgjort valgresultatet i delstaten Georgia etter 2020-valget.

En tiltale som handler om hans forsøk på å utfordre de demokratiske institusjonene her i USA, vil kanskje også ha sterkere støtte i folket og engasjere mer.

Men enn så lenge er det hysj-pengesaken i New York det handler om.

Og et splittet USA der mediemagneten Trump har tatt steget opp på en ny scene.