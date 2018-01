Singapore vil ha direkterute til Oslo

– I Europa har Singapore sterke bånd til Norge på tvers av flere bransjer, derfor forfølger vi i Changi Airport mulighetene for å etablere direkte flyforbindelse til Oslo, forteller Donald Tan, sjef for ruteutvikling i Singapore Changi-lufthavnen, til nettstedet Routesonline.

Flere muligheter både lavpris og fullpris

Lufthavnen har flere selskaper å spille på når det gjeldet å få direkteruten i gang.

Singapore Airlines får levert en rekke nye Airbus A350XWB i løpet av året Foto: EDGAR SU / Reuters

Mest opplagt er det å gi landets flyselskap Singapore Airlines oppdraget. Selskapet kommer til å motta en rekke nye fly som det skal finne destinasjoner til og den nye flytypen Airbus A350XWB kan være aktuell på Oslo-ruten. Selskapet flyr allerede til både Stockholm og København i dag.

En annen mulighet er selvfølgelig Norwegian som allerede i dag lander i Singapore fra London. Norwegian har allerede sikret seg landingstillatelse på en Singapore-rute både i Oslo og København. Årsaken til at Norwegian holder tilbake er at selskapet ikke får fly over Russland. En luftfartsavtale fra 1956 mellom de skandinaviske land og Russland gir kun ett selskap tillatelse til å benytte den såkalte «sibirkorridoren» og det selskapet er SAS.

Scoot bruker Boeing 787 Dreamliner på sine langruter Foto: Edgar Su / Reuters

Lavprisselskapet Scoop ser også på Europa som en mulighet for å ekspandere og selskapet har allerede opprettet en rute til Berlin. Scoop bruker samme flytype som Norwegian, Boeing 787, Dreamliner.

Avinor ønsker Singapore

Avinor bekrefter overfor NRK at Singapore står på Oslo lufthavns liste over byer som kan komme på ruteplanen.

Avinor sier i en e-post at i Singapore bor det rundt 2000 nordmenn og byen er den viktigste byen i Asia for norsk næringsliv. I tillegg er også byen viktig med tanke på eksport av norsk sjømat, som en ser for seg kommer til å øke betydelig med en direktelinje.

Avinor bekrefter overfor NRK at de jobber sammen med både flyselskapene og Changi-lufthavnen i Singapore med håp om å få etablert en direkterute mellom de to lufthavnene.

Hvem som kommer til å fly ruten vil ikke Avinor si noe om ettersom det er en sak for flyselskapene selv å vurdere.