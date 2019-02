Sindre Finnes om kreften: – En alvorlig beskjed

– Det er en alvorlig beskjed som man trenger litt tid på å bearbeide, sier Finnes (54) til NRK.

Finnes sier til NRK at han skjønte det kunne være noe galt da han oppdaget to sår i panna som ikke grodde. Han dro derfor til en lege og fikk det undersøkt.

– Konklusjonen var at dette var kreft som måtte fjernes, sier han.

Krefttypen 54-åringen ble diagnostisert med beskrives som ikke-dødelig, men at den krever behandling.

Dårlig forhold til kreft

Finnes sier at de to ondartede flekkene ble fjernet. Han tror at kreften kan ha oppstått som følge av dårlige smørevaner i ung alder.

– Denne kreftformen kommer av for mye sol, og den kan ha oppstått for 20–30 år siden da vi gikk på ski uten å smøre oss. Det var vi ikke så flinke til den gangen, sier han.

Finnes sier at moren hans døde av kreft i relativ ung alder. Også mormoren hans døde av kreft.

– Jeg har et ganske dårlig forhold til kreft, sier han.

Statsminister Erna Solberg legger ikke skjul på at hun ble bekymret da de ondartede flekkene ble oppdaget.

– Kreft er et vanskelig ord, uansett. Man er alltid litt redd for hva det er. Han har en form for hudkreft som veldig mange nordmenn får.

Pass på hverandre

Prognosene for å bli helt frisk, beskrives som gode, men Finnes oppfordrer folk til å bli flinkere med å bruke solkrem, og å passe på hverandre i sola.

– Det opplagte er at alle må sørge for å bli smurt inn med solkrem når man er lenge i sterk sol, men kanskje like viktig at alle ser på sin ektefelle, sine barn, venner og kamerater, sier han til NRK.

Finnes får støtte av kona. Statsministeren oppfordrer folk til å bli flinkere til å smøre seg.

– Høy solfaktor er ingen ting å være flau over, det hindrer at du får hudkreft i framtiden, sier hun til NRK.