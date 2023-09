Sindre Finnes lover flere aksjedetaljer til uka – men holder tilbake noen detaljer

– Han ønsker å bidra til åpenhet omkring sine aksjehandler der hvor det er relevant, sier advokat Thomas Skjelbred.

Elden Advokatfirma er i dialog med børsen og bankene om utlevering av alle data om Finnes’ aksjehandler.

– I motsetning til hva som er hevdet i media er det ingen enkel oppgave å hente ut disse opplysningene 10 år bakover i tid. Det har vist seg både tidkrevende og komplisert å innhente, sammenstille og kvalitetssikre denne informasjonen, på tross av meget konstruktiv dialog med finansinstitusjonene, sier Skjelbred.

Holder tilbake noen detaljer

Det har blitt etterlyst mer detaljerte opplysninger rundt Sindre Finnes sine aksjehandler, blant annet tidspunkter og summer.

Men Skjelbred sier at detaljert informasjon om enkelthandler anses for å være personopplysninger som ikke er relevant for å kunne vurdere habiliteten til Erna Solberg.

Han utdyper til NRK at det han mener er relevant er det Storingets kontroll- og konstitusjonskomite mener er relevant.

– Det vil bety hvilke aksjer det er snakk, altså selskaper. Hvilket volum, og hvilken pris. Da vil man få en markedsmessig verdi og man får den relevante informasjonen som trengs for å vurdere Solbergs habiliet, sier Skjelbred.

– Hvilke transaksjoner som er gjort mener vi har en side til andre spørsmål, om lovligheten om dette, og innsideinformasjon er ikke relevant for å vurdere habiliteten, sier han.

– Så det betyr at detaljert informasjon om enkeltaksjer, anses fortsatt for å være personopplysninger?

– I aller høyeste grad. Og det er ikke på noen måte ønskelig at det bare er informasjon som ligger og flyter offentlig, sier han.

– Hvorfor ikke legge fram alt for at det ikke skal være noen tvil om habiliteten?

– Finnes vil dele den informasjonen som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite mener er viktig for å vurdere Erna Solbergs habilitet. Det vil selvfølgelig være dialog med komiteen om det. Men å bare legge ut all informasjon om hans økonomi og aksjehandler og at det bare skal ligge ute i det offentlige rom, det er ikke betryggende eller forsvarlig, sier Skjelbred.

Finnes har til sammen gjort mer enn 3600 aksjehandler i Erna Solbergs statsministerperiode.

Økokrim har opplyst at de for tiden undersøker hvorvidt det er grunnlag for å åpne etterforskning.

– Vil ta tid

– Men som vi forsøksvis har sagt hele veien, vil det ta tid – på tross av hva enkelte hevder i media, sier advokaten.

Euronext, Nordnet og Sbanken/DNB vil i første omgang levere uttrekk av sine data til Elden Advokatfirma for perioden oktober 2013-oktober 2021 som minimum vil vise:

Hvilke verdipapirer Sindre Finnes har investert i (Selskaper/Produkter)

Hvor mange verdipapirer Sindre Finnes har eid (Volum/Antall)

Hva markedsverdien på disse verdipapirene har vært (Kurs)

– Så snart uttrekket foreligger, vil det bli gjort tilgjengelig for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Dette vil trolig ikke skje før mot slutten av neste uke, sier Skjelbred.