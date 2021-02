Simeon har ikke råd til å fullføre studiene – nå vil studentene ha ny krisepakke

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har ikke lyst til å ta opp dyre banklån, derfor vurderer jeg å slutte på fotostudiet ved Middlesex University, sier Simeon Bacolod (22) til NRK.

Mye har vært vanskelig for Simeon det siste året. De pengene han sparte opp til utenlandsoppholdet strakk ikke til. Han jobbet i klesbutikk for å legge seg opp penger, og trodde det skulle holde.

Skolepengene han må betale i London er på hele 180.000 kroner i året. Lockdown har rammet ham flere ganger og flyet tilbake til London er utsatt en rekke ganger. Han må fortsette å betale leie, strøm og nett i London, selv om han er i Oslo og følger undervisningen via zoom. Han er i ferd med å gi opp studiet.

– Koronaperioden har vært tung. Det har vært umulig å få seg korttidsjobb i denne vanskelige tiden, sier Simeon Bacolod.

Sender innspill til Stortinget

Sist uke la regjeringen fram den nye krisepakken til studentene. Hoveddelen av krisepakken er et tilleggslån gjennom Lånekassen for studenter som har mistet arbeidsinntekt.

40 prosent av lånet kan gjøres om til stipend. Mange reagerer på at studenter må ta opp lån for gjøre noe med tapet av inntekt.

Nå håper studentorganisasjonene at de kan påvirke stortingspolitikere til å endre til en ny og bedre krisepakke for studentene. I disse dager spiller de inn sine meninger til finanskomiteen på Stortinget.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) og ANSA (Utenlandsstudentenes organisasjon) går sammen med Organisasjonen for norske fagskoleelever (ONF) i å få til en endring til det bedre for studentene.

Studenter har ikke bare fått dårligere råd. Undervisning er gjort digital, det er begrensninger på hvor mange som kan være på skolen og sosiale arrangement avlyses. Foto: Marit Hommedal / NTB

– To hovedkrav

Finanskomiteen på Stortinget kommer med sin innstilling den 19. februar. Derfor er det frem til denne datoen mulig å påvirke politikernes meninger om studentstøtten.

Andreas Trohjell er leder i den største av de tre studentorganisasjonene, Norsk studentorganisasjon med rundt 250.000 studenter.

– Vi har sendt våre krav til alle de politiske partiene i finanskomiteen. Der har vi to hovedkrav: Det ene er å øke stipendandelen fra dagens 40 prosent, det andre er å gjøre krisestøtten mer tilgjengelig, sier Trohjell.

Han legger til:

– De tre studentorganisasjonene ønsker at Stortinget gjør et anmodningsvedtak om å inkludere flere i krisepakken. Det gjelder særlig de studentene som ikke har fått jobb, sier han.

– Behov for ny krisepakke

ANSAs president Morgan Alangeh er klar på at for studenter som mister jobben finnes ingen andre støtteordninger.

– Da er en krisepakke ofte det som vil avgjøre om en kan betale husleie eller ikke, sier han.

Tre studentledere som har innsigelser til studentenes krisepakke. Fra venstre Morgan Alangeh, president i ANSA, Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) og Wictor Østvand Jensen, Leder i Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF).

Alangeh fortsetter:

– Dagens studiestøtte legger i realiteten til grunn at studentene har en jobb ved siden av studiene. Siden covid-19 har ført til et arbeidsmarked som ikke har plass til alle studentene fungerer ikke dette, og vi har behov for en krisepakke utover den ordinære studiestøtten, sier Morgan Alangeh til NRK.

Wictor Østvand Jensen, leder i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, sier at de vet om studenter som har sluttet eller vurderer å slutte på studiet sitt på grunn av en vanskelige økonomisk situasjonen.

– Mange studenter som ikke har fått jobb som følge av et presset arbeidsmarked med færre tilgjengelige jobber. Det er veldig viktig å at krisepakken også omfatter disse studentene, for å forebygge at enda flere studenter avslutter studiene sine, sier han.

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsmann, Torstein Tvedt Solberg sier han vil kjempe for en bedre krisepakke til studentene.

– Vi er ikke fornøyd. Det er særlig stipendandelen vi er opptatt av å få justert opp, sier han.

– Desperat etter å få hjelp

Deler av regjeringens forslag til krisepakke skal gå til tiltak for å skape flere jobber til studentene, men studentorganisasjonene synes det burde komme en egen ordning til studentene som har vært uten deltidsarbeid.

Nå er ordningen sånn at en student må ha hatt jobb etter juni i fjor for å få pengestøtte.

Simeon Bacolod er fortvilet og håper det siste forsøket hans på å skaffe seg nok penger til å fullføre studiene vil virke.

– Jeg er desperat etter å finne en løsning på problemene. Det siste er at jeg har satt i gang en «spleis» på Facebook og Instagram, sier Simeon.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier han har stor forståelse for at det er mange studenter som har det tøft om dagen.

– Jeg syns den studentpakken vi har lagt frem fanger opp mange problemer. Den kompenserer for inntektsbortfall, skaper tusenvis av nye studentjobber, sørger for at arbeidet med psykisk helse kan trappes opp og at det vil bli mer og bedre oppfølging av studentene både faglig og sosialt, sier han.

