Siktet i Jonas-saken knytter seg til hærverk

30-åringen som var den andre mannen som ble pågrepet og siktet for drap eller medvirkning etter at Jonas Henriksen ble drept 17. august, møtte i Hønefoss tingrett om videre varetektsfengsling i dag.

Han samtykket til to uker i varetekt etter at han ble pågrepet, og det var derfor et refengslingsmøte i Hønefoss i dag.

30-åringen knytter seg nå til hærverket som ble gjort i perioden før drapet.

– Han ønsker å meddele via meg her nå at han har vært med på noe hærverk. Men det er det. Han ønsker å si det nå, for det er det som er sant, og da er han mer troverdig, sier siktedes advokat Geir Jesinsky til NRK.

Politiet tar høyde for tilknytning til drapet

Jesinsky opplyser at han ikke har gått inn på hvilke typer hærverk det er snakk om, og at han vil la politiet ettergå det, før han sier noe om det til mediene.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit sa dette om hvordan de ser på hærverket knyttet opp mot drapet.

– Alle de sakene er under aktiv etterforskning nå. Vi etterforsker de sakene med den samme etterforskningsgruppa, og de ses på med de samme inngangsverdiene som selve drapet. Så vi tar høyde for at en eller flere av de tidligere sakene kan knyttes til drapet, svarte Kostveit.

Jesinsky sier klienten har hatt vanskelig for å fortelle alt, fordi politiet knytter dette til et drap.

30-åringen nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

– Vi gått nøye gjennom hvor han har oppholdt seg. Vi mener vi har sannsynliggjort at han har vært på Elverum under drapstidspunktet, sier Jesinsky.

Etter gårsdagens pågripelse av en 35-åring på Jevnaker er totalt fem personer pågrepet i saken. Alle nekter straffskyld.

Søster Ida Henriksen og far Trond Henriksen satt seg ved siden av bistandsadvokat Marijana Lozic i retten. Foto: Hans Kristian Rangnes / NRK

Familien i retten

Søster Ida Henriksen og far Trond Henriksen satt seg ved siden av bistandsadvokat Marijana Lozic i retten.

Rettsmøtet gikk for lukkede dører. Etter politiets ønske fikk derfor ikke publikum eller presse være til stede.

Etter rettsmøtet ble advokat Jesinsky spurt om hvordan den siktede syntes det var å se familien til Jonas Henriksen i retten.

– Det var tyngende for ham. Han hevder sin uskyld med tanke på drap og har medlidenhet for dem som har opplevd dette her, sier forsvareren.

Tidligere har stefar, og talsmann for familien, Ivar Borgen uttalt seg til NRK. Han har sagt at det fremstår som uvirkelig og vanskelig å ta innover seg at 30-åringen er drept.

privat Jevnaker-mann (35) Status: Pågrepet i Jevnaker 3. oktober.Siktet for drap eller medvirkning til drap. Erkjenner ikke straffskyld. 35-åringen er straffedømt flere ganger, blant annet for vold, frihetsberøvelse og narkotikalovbrudd. Ifølge NRKs opplysninger var siktede en bekjent av drapsofferet. Noresund-mann (32) Status: Pågrepet i Noresund 30. september.Siktet for drap eller medvirkning til drap. Er varetektsfengslet i fire uker. Erkjenner ikke straffskyld. Tidligere dømt for blant annet vold og salg av dopingmidler. Hovedteorien til politiet skal være at mannen har stått for planleggingen av angrepet på Jonas Henriksen, ifølge NRKs opplysninger. Hønefoss-mann (32) Status: Pågrepet tirsdag 26. september.Siktet for drap eller medvirkning til drap. Varetektsfengslet i fire uker. Erkjenner ikke straffskyld. Han var en bekjent av drapsofferet. Mannen ble innkalt til vitneavhør hos politiet og ble pågrepet under avhørt. 32-åringen er tidligere dømt i flere straffesaker, inkludert vold mot en politibetjent. Elverum-mann (30) Status: Pågrepet 20. september i Elverum. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Er varetektsfengslet i to uker. Erkjenner ikke straffskyld. Han er tidligere dømt for blant annet grovt tyveri og trusler, og skal være en bekjent av den første personen som ble pågrepet i saken. Forsvareren har sagt han er villig til å svare på spørsmål fra politiet. Rena-mann (28) Status: Pågrepet på Rena 14. september. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Er varetektsfengslet i fire uker. Erkjenner ikke straffskyld. Han er straffedømt flere ganger tidligere, blant annet for vold mot politiet. Mannen har ikke ønsket å la seg avhøre i saken, ifølge advokaten på grunn av «tidligere erfaringer med politiet» ikke har tillit til dem.

Fem menn pågrepet

30-åringen er en av fem menn mellom 28 og 35 år som de siste tre ukene er pågrepet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30).

Han ble pågrepet i Elverum 20. september og fengslet i 14 dager, siktet for drap eller medvirkning til drap. Han erkjenner ikke straffskyld. Forsvareren har sagt han er villig til å svare på spørsmål fra politiet.

Elverum-mannen er tidligere dømt for blant annet grovt tyveri og trusler, og skal være en bekjent av den første personen som ble pågrepet i saken.

Politiet har ikke lenger planlagt flere pågripelser, etter at de pågrep en 35-åring på Jevnaker tirsdag. Heller ikke han erkjenner straffskyld. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap.

35-åringen er tidligere straffedømt flere ganger, blant annet for vold, frihetsberøvelse og narkotikalovbrudd. Ifølge NRKs opplysninger var siktede en bekjent av drapsofferet.