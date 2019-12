Siktet for drapsforsøk i Sverige: Gikk til angrep på flere politifolk i Oslo

Den norske 33-åringen ble tidligere denne uken siktet for drapsforsøk i Sverige. Ifølge vitner skal mannen ha dyttet en kvinne i 70-årsalderen fremfor et tog på jernbanestasjonen i den svenske byen Lund.

Kvinnen ble fraktet til sykehus med alvorlige skader.

NRK kan nå fortelle at nordmannen også er tiltalt i en kriminalsak i Norge, etter at han i oktober 2016 gikk til angrep på flere ansatte i Oslo-politiet.

Mannen er tiltalt for vold eller trusler mot offentlige tjenestemenn, samt grov kroppskrenkelse.

– Tiltalte var på politihuset på Grønland for å anmelde et forhold. Det oppsto en situasjon inne på politihuset, som er foranledningen til punktene han nå er tiltalt for, sier politiadvokat Jeanette Svendsen i Oslo politidistrikt til NRK.

Ifølge tiltalen skal mannen først ha slått en ansatt ved politihuset i hodet uten foranledning. Ifølge tiltalen hadde den grove kroppskrenkelsen en karakter av overfall.

Under den påfølgende pågripelsen skal han ha skallet til en politibetjent i hodet. En arrestforvarer skal ha blitt slått i hodet, slik at han fikk hjernerystelse.

Den nå 33 år gamle mannen skal også ha bitt i skoen til arrestforsvareren, og forsøkt å skalle ned en annen politibetjent, står det i tiltalen.

Den norske saken mot mannen starter i februar til neste år. Det er satt av to dager til rettssaken. Mannens forsvarer, Geir Lippestad, sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Tilfeldig offer

Politiet i Sverige sier at et overvåkingskamera på togstasjonen i Lund i Sverige fanget opp hendelsen der kvinnen i 70-årene ble dyttet foran toget.

Nordmannen har nektet å forklare seg til politiet.

– Han har ikke sagt noe i avhør. Han har ikke tatt stilling til siktelsen og har verken benektet eller erkjent forholdene, sier politiadvokat Henrik Steen, ifølge SVT.

Mannen er nå varetektsfengslet og skal ifølge SVT gjennomgå psykiatrisk observasjon.

Vitner sier til den svenske avisen Sydsvenskan at nordmannen slepte kvinnen med seg ned til toglinjen.

Ifølge avisen var det nærmere 40 vitner til hendelsen, og det fremsto som kvinnen var et tilfeldig offer. Politiet har opplyst at de ikke har funnet noen relasjon mellom mannen og kvinnen.

– Han drar henne i overkroppen og hun kjemper imot. Deretter dytter han henne mot sporet akkurat når toget kommer, sier et vitne avisen har snakket med.

Fungerende kommunikasjonssjef i Kripos, Axel Due, sier til NRK at Kripos har bistått svensk politi med å avklare identiteten til den siktede mannen.