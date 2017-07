Siktet for drapsforsøk etter skyting på utestedet Blå

– Det er en person som er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Han er i dialog med sin forsvarer, og vi håper å komme i gang med avhør så raskt som mulig, sier Grete Lien Metlid til NRK.

Metlid er sjef for alvorlig kriminalitet i Oslo-politiet.

– Det er fire personer som har fått skuddskader. Vi kan ikke nå gå inn i detaljer, men det skal ikke være kritisk for noe av dem eller veldig alvorlig, så det står etter forholdene bra til, sier Metlid. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

– Dette er en person vi kjenner godt fra tidligere, en norsk mann på 24 år, utdyper Metlid.

Mannen ble pågrepet av politiet med skytevåpenet. De var allerede på vei til stedet da skuddene ble avfyrt.

– Politiet kom raskt frem, og har gjort en god jobb. Vi har fått avhørt en rekke personer og fikk kontroll på mannen som er siktet.

Tre av ofrene var jobbet på utestedet

To dørvakter, en bartender og en gjest fikk skuddskader da flere skudd skal ha blitt løsnet utenfor inngangspartiet til utestedet Blå i Oslo.

Gjennom etterforskningen har politiet også kommet i kontakt med to andre kvinner som kan ha fått lettere skader av kulene som har rikosjert.

– Men dette er ikke skader som har trengt noen legebehandling, sier Metlid.

Skal ha blitt bedt om å forlate lokalet

Politiet etterforsker nå motivet for skuddløsningen. I en pressemelding tidligere skrev politiet at foranledningen skal ha vært at gjerningspersonen ble bedt om å forlate lokalet før han begynte å skyte.

– Vi har noen opplysninger vi jobber ut fra, men får komme tilbake til det når vi har avhørt flere vitner, og ikke minst siktede. Vi jobber ut fra at det har vært en hendelse kort tid i forkant av skytingen, og ser selvfølgelig på om det kan være en sammenheng, svarer Metlid.

Politiet i Oslo sier saken er høyesteprioritet for Oslo-politiet nå:

– Dette har vært en dramatisk hendelse med mange mennesker på stedet, og er en veldig alvorlig sak.

Den siktedes forsvarer Tor Even Gjendem sier til NRK at det er for tidlig å kommentere saken.

– Uforståelig og trist

Daglig leder for Blå, Eyvind Brox, ble oppringt midt på natta med beskjed om at det hadde vært skyting på utestedet hans.

– Dette er både uforståelig og trist. Utelivet skal være trygt og for alle, sier daglig leder av Blå, Eyvind Brox. Foto: Odd Iversen / NRK

– Jeg kasta meg rett på sykkelen ned hit for å følge opp. Da var situasjonen avklart. Det var fortsatt gjester i området, men politiet hadde god kontroll og hadde sperret av området.

– Vi har to dørvakter og en baransatt som ble direkte rammet. Nå fokuserer vi på å ta vare på dem og de andre ansatte, sier Brox.

Han ser på episoden som en enkelthendelse, og sier han ikke har opplevd liknende tilfeller i området.

– Dette er både uforståelig og trist. Utelivet skal være trygt og for alle, sier Brox.