– Klienten erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Geir Jesinsky til NRK.

Den 30 år gamle mannen ble pågrepet tidlig onsdag morgen, siktet for drap og medvirkning til drap på Jonas Aarseth Henriksen.

– Han våknet i dag sjokkert og ble pågrepet. Han stiller seg uforstående til siktelsen og sier han ikke har noe med drapet å gjøre, sier advokaten.

– Vil la politiet gjøre jobben sin

Mannen samtykker til varetektsfengsling i isolasjon i to uker.

Forsvarer Geir Jesinsky etter avhøret av hans klient. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Han samtykker ikke fordi han er skyldig, men for at politiet skal få gjøre sin jobb uten at han kan påvirke noen, sier Jesinsky.

Forsvareren sier at 30-åringen stiller seg uforstående til siktelsen og sier han ikke har noe med drapet å gjøre.

– Han kjenner ikke til avdøde Jonas Henriksen, han har bare lest om saken i mediene, sier Jesinsky.

Ifølge advokaten skal det ha foregått lange avhør onsdag.

– Det ble brukt god tid på avhøret fordi han ville svare på alle spørsmål så godt han kunne. Han ønsker å samarbeide med politiet.

Han sier også til NRK at det trolig vil bli flere avhør av den siktede.

Det har gått over en måned siden Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept ved en hytte på Nes i Ådal. Foto: PRIVAT

På tur i området

Advokaten sier at den andre siktede 28-åringen er en gammel kjenning fra ti år tilbake, som han kun hadde kontakt med igjen nå nylig.

De skal ha vært på en tur sammen i sommer.

– Det som er klart er at de to har vært på en tur rundt i området i forkant av drapet. Han har vært sammen med tiltalte i tiden før drapet, men ikke da drapet skal ha skjedd, sier forsvareren.

Den siktede sier han var hjemme 17. august, og at han hadde alibi da drapet skjedde.

– Blant annet naboer og andre som kan bekrefte at han var hjemme på dødstidspunktet. Det var en konkret navngitt person som skal ha vært på besøk hos ham da drapet skjedde, sier Jesinsky.

Mener han har skiftet miljø

Forsvareren sier at klienten hans tidligere har vært en del av et miljø som gjorde en del ulovligheter, men at han har byttet miljø.

– Så vidt jeg vet har han ikke vært i kontakt med politiet på fire år, sier Jesinsky.

De to siktede er tidligere dømt i samme sak.

I 2019 ble de dømt for grovt tyveri da de sammen med flere andre stjal et våpenskap med våpen og ammunisjon.

– Udramatisk pågripelse

Vedkommende er siktet for drap eller medvirkning til drap, sa politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt under en pressekonferanse onsdag.

– Det er et komplisert bevisbilde. Det betyr at vi ikke kan utelukke flere pågripelser på noe vis, utdyper Kostveit i et intervju med NRK etter pressekonferansen.

Pågripelsen skjedde onsdag morgen i Elverum i Innlandet politidistrikt.

Den 28 år gamle mannen som tidligere er siktet for drap etter at Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet død i Nes i Ådal 17. august, er fortsatt ikke avhørt.