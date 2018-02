Sikter på Europamesterskap i personlig økonomi

– Dette skjer for første gang. Det er viktigere enn noensinne at de unge lærer å ta hånd om sin egen økonomi, sier fagsjef i Finans Norge, Hilde E. Johansen.

Hun sitter i det som heter European Banking Federation, og har tatt initiativ og fått med seg 30 land.

– Det var litt av en jobb. Men vi gjør dette for å skape interesse og engasjement rundt temaet personlig økonomi, sier Johansen.

VIL HA ØKONOMIFOKUS: – Det er viktigere enn noensinne at de unge lærer å ta hånd om sin egen økonomi, sier fagsjef Hilde E. Johansen i Finans Norge Foto: Ola Hana

Handler om livsmestring

Finans Norge har i en årrekke kjempet for å få personlig økonomi inn som et eget fag i skolen, men innser at dette slaget nå er tapt. Imidlertid håper interesse- og arbeidsgiverforeningen til landets banker og forsikringsselskap at temaet får større plass i skolehverdagen.

– Det handler om livsmestring. Hvis man ikke lærer å styre økonomien sin og å gjøre opp for seg, det få store negative konsekvenser. Det er mange fristelser og fallgruver på vei inn i voksenlivet, og lett å trå feil hvis man ikke har den nødvendige kunnskapen, mener Hilde E. Johansen.

– Vanskelige ord

Første skritt mot Europamesterskapet er Norgesfinalen 13. mars. Og Finans Norge oppfordrer flere klasser til å melde seg på.

ØVER SEG: Åttendeklassingene spiller mot hverandre for å lære seg personlig økonomi. Foto: Ola Hana

I klasse 8A ved Østerås skole i Bærum øver elevene seg til NM på hvert sitt nettbrett. Det er om å gjøre å ha riktig svar først i økonomiquizen.

– Det er gøy og spennende å gjøre noe nytt. Personlig økonomi er noe vi ikke har hørt så mye om, det virker ganske voksent, sier Synne Norgård Gabrielsen.

VOKSENT: Personlig økonomi er noe vi ikke har hørt så mye om, det virker ganske voksent, sier Synne Norgård Gabrielsen. Foto: Ola Hana

Renter, gebyrer, renters rente, debetkort, kredittkort og ulike typer lån er blant spørsmålene elevene må kunne. Det er nok en del voksne som heller ikke skjønner disse finans-ordene, og Herman Jansen Gotheim forteller at det ikke er like lett å henge med på alt.

– Og for eksempel depositum, og så kommer det inn i depositum at det er renter og gebyrer, og så skjønner vi ikke helt hva det er. Da blir det litt vanskelig, men så skjønner vi det etter hvert.

VANSKELIGE ORD: Gebyrer, depositum, renters renter er litt vanskelig å henge med på. – Men vi skjønner det med øving, sier Herman Jansen Gotheim. Foto: Ola Hana

Norgesfinalen skjer i klasserommene 13. mars, med livestream på Youtube. Den beste klassen sender så to elever til Brussel, hvor de beste elevene fra 30 land skal bryne seg mot hverandre i mai.

Kahoot står bak pengequizen

Det er den verdensberømte norske læringsappen Kahoot, som har laget økonomiquizen for Finans Norge. Nicolai Rolland og flere av klassekameratene synes det er gøy å kunne øve seg digitalt, og konkurranseelementet i pengequizen som Finans Norge står bak.

– Det er mye bedre enn å lese om økonomi i en bok.

– Øker ikke risikoen for å svare feil når man også må svare raskt?

– Jo, men den risikoen må man bare ta, og håpe på det beste, sier Rolland.

Og til publikum som lurer på hva Finans Norge mener ungdomsskoleelever bør kunne: Klikk her for å teste dine kunnskaper i personlig økonomi.

Vær oppmerksom på at du må spille fra Kahoot-appen på mobilen din.