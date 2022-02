Retten bestemte at mannen skal sitte i full isolasjon de to første ukene, samtidig som han har brev- og besøksforbud.

Det var fredag det begynte å brenne i et hus i Florvåg på Askøy. En kvinne i 40-årene og en mann i 30-årene var til stede i en av leilighetene. To døde personer ble funnet på branntomten, og politiet tror dette er de to savnede.

Etter det NRK får opplyst av den savnede kvinnens venner, var hun tidligere kjæreste med den nå siktede mannen.

BRANNSKADET: Slik ser det totalskadde huset ut søndag. Foto: Lidvard Sandven / NRK

Nekter skyld

Det er gjennomført to avhør av mannen, som er siktet for å ha forårsaket en brann som kunne kostet menneskeliv, den såkalte mordbrannparagrafen. Han nekter straffskyld.

– Han erkjente ikke straffskyld og erkjenner ingen befatning med saken. I fengslingsmøtet ba han om å bli løslatt, sier mannens forsvarer Eirik Nåmdal.

Politiet ba tingretten om å fengsle den siktede i fire uker, men fikk kun medhold i at mannen skal fengsles i to uker.

– Familien ønsker at pressen er varsomme når det gjelder opplysninger, de ønsker at politiet skal få tid og ro til å etterforske saken. Det er viktig for dem at dette blir oppklart. De har det fryktelig tung og vanskelig nå, og ønsker ro, sier bistandsadvokat Cecilie Wallevik til NRK.

Ny kjæreste

Den savnede kvinnen og mannen har nylig postet på sosiale medier at de er i et forhold.

Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere hva slags relasjon han har til de savnede.

– Han har levd et tøft liv innimellom, men var en utrolig snill gutt. Alltid utadvendt og i godt humør, sier en kamerat av den savnede mannen.

NRK har vært i kontakt med naboene til de omkomne. De sier de ofte hørte bråk og støy fra overetasjen, og reagerte ikke nevneverdig før skrikene ble mer desperate. De hørte naboene rope «Gi deg, gi deg. Ikke gjør det».

– En tragisk hendelse

Ordfører i Askøy kommune, Siv Høgtun (H), sier hun er rystet over brannen, og at kommunen jobber for å ta vare på alle berørte.

– Dette er en tragisk hendelse med mange berørte. Vår viktigste oppgave er å ta vare på pårørende og berørte i denne saken, sier Høgtun.

Ordføreren sier hun er opptatt av at folk ikke spekulerer og setter ut rykter, da situasjonen er krevende for pårørende.