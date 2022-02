Sikta for knivstikking i Sogndal – skal ha kasta brannbombe på politistasjon

Det var natt til sist søndag at to unge menn kom i klammeri på utestaden Meieriet i Sogndal.

Kranglinga mellom dei to heldt fram etter at utestaden stengde, og enda med at den eine av dei knivstakk den andre.

Offeret blei frakta til Førde sentralsjukehus, men skal ikkje vere alvorleg skadd.

NRK veit no at 21-åringen som er sikta for knivstikkinga i Sogndal, er den same som politiet meiner stod bak kastinga av ei brannbombe mot Stovner politistasjon i Oslo i mars 2021.

Hemn-motiv

Politiet hevdar at det var han og ein annan ung mann skal ha kasta ein såkalla Molotovcoctail mot inngangspartiet til politistasjonen.

Bakgrunnen for dette var det ungdomane i området i Groruddalen i Oslo meinte var trakassering frå politiet si side.

Då han blei fengsla den gongen, skreiv Oslo tingrett at motivet for brannbomba var hemn sidan dei han og den andre mannen hadde vore i konflikt med politiet nokre dagar før.

– Retten syner til at det lukta brennbar væske av kleda til den sikta, heiter det i avgjerda om fengsling.

Mannen som er sikta for knivstikking i Sogndal, skal ha kasta ei brannbombe mot politistasjonen i Groruddalen i Oslo i mars 2021. Foto: Audun Braastad / NTB

Flytta til Sogndal

Nettavisen snakka den gongen med eit tidlegare gjengmedlem.

– Eg kjenner dei gutane som er involvert. Det starta med steinkasting mot politiet og miljøarbeidarar, og så eskalerte det heile. Politiet var harde mot dei. Unødvendig harde, sa Mikael Ali til avisa.

Kva som er bakgrunnen for knivstikkinga i Sogndal er førebels litt uklart. Men det er på det reine at den sikta frå Oslo no er student på Høgskulen på Vestlandet.

Han skal ha flytta frå Oslo til Sogndal for å studere sist haust.

Fleire vitne hevdar at det blei brukt ein type kjøkenkniv, men politiet vil ikkje stadfeste dette.

Den sikta er no fengsla i fire veker, sikta for grov lekamskrenking.

– Eg har så vidt fått snakka med klienten min. Utover det har eg ikkje nokon kommentar no, seier advokaten hans, Fisnik Baki.

Fisnik Baki (t.h.) er den sikta Oslo-mannen sin advokat. Her frå ei rettssak mot ein gjengleiar i 2020. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Gjekk lang tid før nokon varsla

Ifølgje Sogn Avis skal det ha gått over ein time frå knivstikkinga skjedde til politiet fekk beskjed.

Det skal ha vore fleire vitne til knivstikkinga, som skjedde i området ved studentbustadane i Møllevegen.

– Eg kjenner ikkje årsaka, men i så alvorlege tilfelle blir politiet som regel varsla raskt. Vi er overraska over at det gjekk så lang tid, seier politisjef i Sogndal, Magne Straumstein, til Sogn Avis.

Ifølgje avisa porten.no er om lag 15 vitne avhøyrd så langt.

Hendinga i helga har vekt stor merksemd blant studentane og andre unge i Sogndal. Fleire NRK har snakka med har uttrykt uro over det som har skjedd.