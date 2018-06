Sikkerhetstrøbbel for Ticketmaster: Ukjent tredjepart han ha fått informasjon om norske kunder

Lørdag oppdaget Ticketmaster Storbritannia en skadelig programvare på en kundeservicetjeneste, som er levert av Inbenta Technologies. Dette er en tredjepartsleverandør til Ticketmaster.

Britiske kunder som har kjøpt billetter mellom februar og 23. juni 2018 kan ha fått lekket personlig informasjon og kortopplysninger. Torsdag mottok også norske kunder en e-post fra Ticketmaster om at personlig informasjon kan ha blitt lekket fra kunder i andre land.

Opplysninger som navn, adresser, e-post, telefonnummer, betalingsinformasjon og innloggingspassord hos Ticketmaster er informasjon kan ha blitt lekket, ifølge Reuters.

Ber alle brukere endre passord

Ticketmaster har undersøkt hvem som kan ha blitt påvirket av hendelsen.

Kunder som kan ha blitt påvirket av hendelsen har nå blitt kontaktet av Ticketmaster, skriver billettsalgstjenesten i en pressemelding.

Også kunder fra andre land som har kjøpt billett mellom september 2017 og 23. Juni 2018 kan ha blitt påvirket.

Ticketmaster ber imidlertid at all kunder over hele verden å nullstille passordet sitt når de logger på tjenesten.

Ticketmaster skal ha deaktivert tjenesten fra Inbenta så raskt feilen ble oppdaget.

Mindre enn fem prosent av den globale kundebasen skal ha blitt påvirket.

– Skremmende

– Det som har skjedd er enkelt og skremmende. Sensitive data kan ha havnet hos en tredjepart via en fiendtlig programvare, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge.

SKREMT: Torgeir Waterhouse mener det er et godt råd å endre passord hos Ticketmaster. Foto: Pressefoto / IKT Norge

– Noen har lagt inn programvare som fanger opp og kopierer ut data et annet sted enn der det skal være, sier Waterhouse til NRK.

Waterhouse sier at passord til bankkontoer antakeligvis ikke er på avveie, men at hackerne kan ha fått tilgang på informasjon som gjør at tredjeparten kan endre passord på flere tjenester.

– Iinformasjon som brukernavn og e-postadresse kan brukes til å gjenskape passord, sier Waterhouse.

Jobber med tiltak

Juridiske team og sikkerhetsekspert jobber for å finne ut av hvordan feilen oppstod.

Ticketmaster ber også alle kunder følge med på kontoutskrifter for bevis på svindel eller identitetstyveri.