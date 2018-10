–– Berit Svendsen etterlater seg et tomrom, både i Telenor Norge og i konsernledelsen. Hun gjorde en kjempeinnsats for Telenor i alle år, også i de årene hun og jeg samarbeidet tett, sier konsernsjef i Telenor Sigve Brekke til NRK.

Toppsjefen i Telenor la i dag frem resultater for tredje kvartal, som var bedre enn ventet. Bak seg har Brekke en turbulent periode med konflikter i ledelsen, som toppet seg med at konserndirektør Berit Svendsen forlot selskapet. Svendsen var en av landets mest profilerte direktører og hadde vært i Telenor i 30 år, flesteparten av årene som leder.

NRK avdekket i sommer hvordan Sigve Brekke prøvde å kvitte seg med Norges-sjef i Telenor Berit Svendsen.

I forbindelse med presentasjonen av resultatet for tredje kvartal, holdt Sigve Brekke en pressekonferanse, den første etter at Berit Svendsen forsvant ut av ledelsen og selskapet.

TOSPANN: Forrige gang Sigve Brekke la frem kvartalstall sto Norges-sjef i Telenor Berit Svendsen på podiet sammen med ham og fortalte om utviklingen Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ingen dialog med Svendsen

Etter pressekonferansen i dag fikk NRK møte Brekke på tomannshånd.

– Har du snakket med Berit Svendsen siden hun forlot Telenor?

– Nei, det har jeg faktisk ikke, sier Brekke.

– Hvorfor ikke det?

– Nei det har bare ikke blitt slik. Men det håper jeg at jeg får gjort så fort som mulig.

Det er sju uker siden Berit Svendsen pakket seg ut av kontoret på hovedkontoret på Fornebu.

Ny toppjobb

Berit Svendsen fikk etter kort tid ny toppjobb, som administrerende direktør i DnBs Vipps-selskap. Sigve Brekke har ikke lyst til å svare på hva han synes om den nye jobben hennes. Han sier bare:

– Jeg ønsker Berit all mulig lykke i den nye jobben.

Paradoksalt nok er det innenfor Berit Svendsens tidligere område at Telenor gjør det bra.

– Jeg er spesielt fornøyd med at vi gjør det så bra i Telenor Norge. For første gang på tre år har vi en nettovekst på mobilkunder. Det viser hvilken posisjon vi har i Norge, sier Brekke.

FORNØYDE: Konsernsjef Sigve Brekke og finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup (t.h) i Telenor presenterte kvartalsresultatene for 3. kvartal under en seanse på Telenor Expo. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Mange må gå

Gode inntekter til tross. Telenor står midt oppe i en tøff omstilling. I løpet av få år kvitter selskapet seg med 6000 ansatte, rundt 2000 hvert år frem til 2020.

– Det er smertefullt når ansatte må gå, sier Brekke.

Han legger til:

– Men det er evnen til å ta de omstillingene som er avgjørende for at Telenor skal skape den lønnsomheten som vi har hatt også i fremtiden.

– Hva gjør du for å dempe turbulensen som har vært rundt selskapet?

– Ja, det har vært en god del turbulens. Det blir en del turbussen når man er i en så stor omstilling. Det er en del omorganisering og folk som må gjøre ting på en annen måte, og vi forsøker å forklare de ansatte strategien vår og hvorfor vi omorganiserer. Vi forsøker å bygge en team spirit, og å holde på stoltheten vi har for Telenor, både i Norge og globalt, sier Brekke.

Flere kvinner

Berit Svendsen ble erstattet av to menn. Telenor har fått kritikk for å satse for lite på kvinner. I dag er tre av ni kvinner i konsernledelsen kvinner. Svendsen hadde et operativt ansvar for en betydelig del av driften. Det har ikke kvinnene som nå sitter i konsernledelsen.

– Jeg håper at vi snart får flere kvinner på toppen i selskapet, både i konsernledelsen og i forretningsområdene. Vi må være bevisste når vi rekrutterer, og alltid ha kvinner med i ansettelsesprosessene. Det handler både om bevisstgjøring og om kultur, sier Brekke.

