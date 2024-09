Tidligere i år kunne NRK fortelle historien om Sigrun, som uventet døde på OUS i fjor vår.

Sigrun jobbet i mange år som konditor, men ble uføretrygdet i 2017 etter et lengre sykehusopphold. Foto: Privat

Da hadde hun fått tre levre på 13 dager.

Ifølge sykehuset var den første leveren hun fikk en såkalt fettlever, som hun ikke burde ha fått.

De to neste transplantasjonene ble vurdert som livsnødvendige, men helsetilstanden var da såpass alvorlig at hun ble behandlet videre på intensivavdelingen hvor hun døde etter komplikasjoner med en pustetube.

Dødsfallet på intensivavdelingen ble meldt til Helsetilsynet, men komplikasjonene som oppstod med den første levertransplantasjonen ble ikke meldt før de pårørende selv gjorde det.

De meldte også saken til Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og for kort tid siden kom konklusjonen:

«Etter vår vurdering har det vært en svikt i behandlingen (...), som så ledet til det videre forløpet og det tragiske utfall med død», skriver NPE. Les også Fikk tre levre på 13 dager – pårørende meldte selv fra til Helsetilsynet

OUS nekter å svare

Konklusjonen baserer seg på en sakkyndig-vurdering fra en ekspert utenfor transplantasjonsmiljøet i Norge, og er bestilt av NPE for å vurdere om det er grunnlag for å kreve erstatning.

NRK har vært i kontakt med OUS og bedt om et intervju om konklusjonen i vurderingen, men sykehuset nekter å stille og svarer ikke på noen av spørsmålene som er sendt skriftlig.

Hadde dette blitt gjort, er det etter vår vurdering mest sannsynlig at det videre forløpet med dødsfall hadde vært unngått NPE-rapport

Sigrun var innlagt på sykehus flere ganger. Hun ble levertransplantert første gang i 2010. På dette bildet fra 2017 var hun alvorlig syk i forbindelse med en undersøkelse. Foto: Privat

Til behandling hos Helsetilsynet

Da NRK intervjuet Morten Hagness, som er seksjonsoverlege på Seksjon for transplantasjonskirurgi på OUS, tidligere i år, ønsket han ikke å gå inn i detaljer på hva som gikk galt da Sigrun fikk den første leveren så lenge saken er under behandling hos Helsetilsynet.

Men han beklaget for belastningen familien har blitt utsatt for i denne saken.

Han sa da at sykehuset har det fulle ansvaret for all behandling og alle vurderingene som ble gjort underveis i forløpet.

– Med fasit i hånd er det helt klart at den første transplantasjonen ikke skulle ha blitt gjennomført, men vurderingene underveis tydet på at dette skulle gå bra, sa Hagness da.

Saken er fortsatt til behandling hos Helsetilsynet.

– Ikke optimal kompetanse

I sakkyndig-vurdering, som NRK har fått tilgang til, skriver den sakkyndige at «en re-transplantasjon av lever ofte er en teknisk krevende operasjon som stiller store krav til kirurgene. Jeg får ikke inntrykk av at kompetansen til å utføre inngrepet var optimal».

Videre legges det vekt på at leveren var vanskelig å sy inn.

NPE skriver at dette mest sannsynlig var et tegn på at organet var av bristende kvalitet eller funksjon, og at det var problemer med blodgjennomstrømningen.

«Derfor burde man ha åpnet såret, lettet på trykket mot blodåren, undersøkt leveren og deretter ikke sydd igjen bukveggen. Hadde dette blitt gjort, er det etter vår vurdering mest sannsynlig at det videre forløpet med dødsfall hadde vært unngått», skriver NPE i sin vurdering. Les også 51-åring måtte retransplanteres etter å ha fått dårlig lever fra utlandet

– V eldig sårt

Ingve og Sigrun reiste ofte til varmere strøk og planla for et langt liv sammen. Foto: Privat

– Det vekker veldig mye følelser, sier Ingve Marcussen.

Han var gift med Sigrun i nærmere 30 år og de hadde to barn sammen.

Etter det uventede dødsfallet satt han igjen med mange ubesvarte spørsmål. Blant annet fordi Sigruns allmenntilstand ble beskrevet som god da hun ankom sykehuset for å gjennomføre levertransplantasjonen.

– Man blir på en måte letta, men det er også veldig sårt, for dette tyder på at dødsfallet kanskje kunne vært unngått, sier han.

– Retter søkelyset på kompetansen Advokat Janne Larsen fra advokatfirmaet Roander & Co representerer Sigruns etterlatte. Foto: Paal Wergeland / NRK

Ingve sier han ikke er ute etter «ta noen», men håper at sykehuset tar dette til etterretning og erkjenner at det kan ligge et forbedringspotensial her.

– Det viktigste nå er at alle har som mål å bedre pasientsikkerheten når det gjelder levertransplantasjoner, sier han.

Advokat Janne Larsen har påtatt seg å representere Ingve Marcussen i denne saken. Hun sier at hun er glad for at det kommer en utenforstående sakkyndig som påpeker de avvik som er gjort.