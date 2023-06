– Jeg er så rørt i dag. Tårene presser på, sier en gråtkvalt Ellen Harris Utne til NRK.

Hun er styreleder i Brystkreftforeningen, og har kjempet lenge for at norske pasienter skal få nytte av medisinen.

Hun forteller at det betyr ufattelig mye at Beslutningsforum nå sier ja til medisinen, men innrømmer at det både er gode og vonde følelser som har blitt vekket i dag.

– Dette har holdt på i så lang tid. Disse pasientene har ikke den tiden. Samtidig kan dem som har ventet få god nytte av den, forteller Utne.

En kamp

Trodelvy-medisinen vil kunne forlenge livet til omkring 50–60 norske kvinner med uhelbredelig trippelnegativ brystkreft, og ifølge Brystkreftforeningen viser studier at behandlingen forlenger levetiden vesentlig sammenliknet med dagens standardbehandling.

Allerede i midten av juli vil medisinen tas i bruk på offentlige sykehus i Norge. Men veien dit har vært lang.

– Vi har kjempet og kjempet, legger Utne til.

Legemiddelverket meldte inn Trodelvy som sak til Nye Metoder i mai 2021, og juni samme år besluttet Bestillerforum for nye metoder en hurtig metodevurdering med en kostnad-nytte-vurdering av behandlingen. Til nå har medisinen kun vært tilbudt på private klinikker i Norge, hvor pasienten har måttet betale for behandlingen selv.

– Dette er jo en gruppe som har begrenset levetid, men medisinen kan hjelpe for et lengre livsløp og mye bedre livskvalitet. 50–60 høres kanskje ut som et lavt tall, men det er mange familier, sier Utne.

Høy pris

Beslutningsforum har tidligere sagt nei til medisinen, blant annet på grunn av den høye prisen. Nå har de altså snudd i saken.

– Det er pris og en ny vurdering av forskning som har blitt tilgjengelig på resultatet, sier leder for Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne, til Dagens Medisin.

Bryne ønsker ikke å si noe om tidsbruken, til tross for gjentatt kritikk fra Brystkreftforeningen som mener beslutningen har tatt for lang tid.

– Jeg har ingen forståelse for tiden det har tatt. Man kan ikke sette en pris på et menneskeliv. Jeg håper det snart blir endring i systemet. Pasienter skal ikke være lidende av treg behandlingstid, avslutter Utne.