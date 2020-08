Store mengder mennesker brukte sang, slagord og trommer for å overdøve Sians markering, som organisasjonen selv kalte for en «krenkefest».

Selv om motdemonstrasjonen startet nokså rolig, eskalerte situasjonen senere.

Særlig da Sian holdt opp Koranen, spyttet på den og rev ut sider, ble det hissig stemning blant motdemonstrantene. Flere forsøkte å komme seg over gjerdene, mens andre kastet egg mot Sian.

Politiets innsatsleder, Torgeir Brenden sier til NRK at de var nødt til å ta i bruk maktmidler på grunn av hvordan situasjonen utviklet seg.

Motdemonstranter aksjonerer mot Stopp islamiseringen av Norge (Sian) ved Stortinget lørdag. Her prøver noen av demonstrantene å velte et gjerde som skiller dem fra området der Sian holder markeringen sin. Foto: Torstein Bøe/NRK

Demonstranter fortsetter i gatene

Omtrent klokken 15 trakk Sian seg vekk fra området, og markeringen ble avsluttet.

Flere av motdemonstrantene flyttet seg deretter til gatene rundt Stortinget. Da politiet kjørte opp Rosenkrantz' gate var stemningen aggressiv, og det ble kastet gjenstander mot politiet. Politiet svarte med å bruke tåregass mot demonstrantene.

Politiet bruker tåregass mot demonstranter som kastet gjenstander mot politibiler etter at Sians markering var avsluttet. Foto: Torstein Bøe/NRK

Flere personer har fortsatt demonstrasjonen og er på vei østover i sentrum. Ifølge NRKs reporter på stedet er det amper stemning. Politistyrker er til stede.

Fraråder motdemonstrasjoner

Islamsk råd Norge oppfordret på forhånd folk til å ignorere organisasjonen.

– Av tidligere erfaringer vet vi at Sian ønsker å få plass i rampelyset gjennom å presentere seg selv som ofre som ikke får lov til å ytre seg. Deres mål er å provosere fram motreaksjoner for å skape bråk og motsetninger i samfunnet, skriver de i et innlegg.

Også kulturminister Abid Raja (V) mener folk bør holde seg unna motdemonstrasjoner.

– Drit i Sian og hold dere hjemme! Ved å dra dit for å vise din avsky, gjør du Sian viktigere. Ved å ikke dra, avkler du Sian, sier han til VG.

Han sier til avisa at antirasister ødelegger for innvandrere dersom de går for langt i sine protester.

– Hvis det er noen som helst i dag, muslim eller ikke, som lar begeret renne over under demonstrasjonen, vil det ødelegge for minoritetsbefolkningen, sier han.

Motdemonstranter viser motstand mot Sians markering ved Stortinget lørdag. Foto: Torstein Bøe/NRK

Politiet forberedt på maktbruk

Innsatsleder Brenden fortalte i forkant av demonstrasjonene til NRK at politiets jobb er å legge opp til at alle som ønsker det skal få ytre seg. Samtidig var de forberedt på å bruke maktmidler dersom det skulle bli nødvendig.

– Vi forholder oss til de maktmidlene vi har til rådighet, men har ingen ønske om å bruke maktmidler. Tyr folk til ulovligheter, slik som steinkasting eller vold, går vi ikke med på det. Da er vi nødt til å bruke de maktmidlene vi trenger for å få kontroll, sier han.

Politi griper inn blant motdemonstrantene ved Stortinget. Foto: Torstein Bøe/NRK

Han forteller at tåregass er et middel som kan måtte brukes dersom det er snakk om å få kontroll på store folkemengder.

– Vi kommer ikke hit i dag med tanke eller ønske om å bruke gass, sier innsatslederen.

Stor motstand mot Sian

Det er ikke uvanlig at motdemonstranter samler seg for å vise motstand mot den omstridte organisasjonen. Sian mener islam er en trussel, og organisasjonens formål er «å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge».

Fakta om Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) Ekspandér faktaboks SIAN er en partiuavhengig organisasjon.

SIANs formål er «å motarbeide, stoppe og reversere islamiseringen av Norge».

SIAN mener islam er en trussel mot vår fred og frihet.

SIAN er ikke mot muslimer som mennesker, men derimot islam som religiøs-politisk ideologi.

SIAN er fullfinansiert gjennom medlemskontingenter og donasjoner fra private.

Leder i dag er Lars Thorsen. Kilde: SIAN

Da de holdt en demonstrasjon på Mortensrud i Oslo i juni, kastet motdemonstranter tomater og egg mot Sian-lederen. Tidligere i august måtte politiet avslutte nok en Sian-markering på Furuset i Oslo da opp mot 50 motdemonstranter skapte bråk. En person ble pågrepet etter å ha slått en politimann med en stang.

Med trommer ønsker motdemonstranter å overdøve dagens Sian-markering i Oslo. Foto: Torstein Bøe/NRK

Flere har reagert på hvordan politiet håndterte situasjonen i Bergen forrige helg. Sians leder, Lars Thorsen ble angrepet da han holdt appell, og mener politiet kunne ha avverget angrepet. Motdemonstranter mener på sin side at politiet brukte overdreven makt.