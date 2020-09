Sian-debatt splitter Kringkastingsrådet

Torsdag behandlet Kringkastingsrådet de 35 klagene mot «Debatten»-programmet på NRK 3. september. Der var Sian-leder Lars Thorsen blant gjestene, i kjølvannet av flere Sian-demonstrasjoner og voldelige sammenstøt med motdemonstranter.

Det var et delt kringkastingsråd som diskuterte saken torsdag formiddag. Lege Bushra Ishaq var sterkt kritisk til innslaget og til redaktør Knut Magnus Berges forsvar overfor Kringkastingsrådet, skriver Kampanje.

Hun mener blant annet det er kritikkverdig at Sian ikke ble møtt av en motdebattant.

Kringkastingsrådet Du trenger javascript for å se video.

Førsteamanuensis Eiri Elvestad er særlig kritisk til NRKs vinkling av saken.

Hun mener at feilen NRK gjorde, ikke var å intervjue Sian, men at innpakningen i programmet bidro til å normalisere menneskefiendtlige synspunkter.

Men flere rådsmedlemmer var også positive til programmet.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk mener at NRK gjennom sin journalistikk gjorde den norske samfunnet en tjeneste ved å avkle Sian.

Advokat Ove Vanebo mener heller ikke at NRK har opptrådt kritikkverdig. Han understreket i møtet at det er alvorlig at enkelte personer ble nevnt ved navn som eksempler på muslimer som SIAN vil deportere.

Også forsker Torgeir Udberg Nærland mener det var riktig å invitere Sian.