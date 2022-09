Rehman mottok prisen i en privat seanse hjemme på gården i Aurskog-Høland i kveld.

Den offisielle utdelingen skjer først 15. november på Litteraturhuset i Oslo. Men siden Rehman om få dager returnerer til Tyskland for behandling av kreftsykdommen sin, ble det en liten markering fredag.

I april ble det kjent at Rehman hadde fått påvist bukspyttkjertelkreft med spredning, og at hun ikke hadde lenge igjen å leve.

– Jeg kjenner bare glede og masse stolthet over å få en av de prisene jeg setter høyest. Så tar jeg med dette til den siste runden i kampen mot kreft i Tyskland, hvor jeg trenger masse god energi. Det fikk jeg her i dag, sier Rehman.

– Modig utøver av ytringsfrihet

Ossietzkyprisen har tidligere gått til navn som varsleren Edward Snowden, den kenyanske opposisjonspolitikeren Koigi wa Wamwere og filmskaperen Deeyah Khan.

Rehman sier prisen gjør dypt inntrykk på henne.

– De som har delt den ut er mennesker som har lang erfaring med forfulgte mennesker. Mennesker som kjemper for ytringsfrihet. Så når dette styret har valgt ut meg, så vet jeg at dette er godt gjennomtenkt. De vet hva det koster, sier Rehman til NRK.

– Dette er en pris som koster blod. Det er dypt alvor i det.

Rehman skapte overskrifter da hun løftet mulla Krekar i 2004.

I begrunnelsen for årets pris, skriver Norsk Pen:

«Shabana Rehman (46) har beriket den norske offentligheten med humor, satire og klokskap i flere tiår. Som skribent, aktivist og kunstner har hun vært en viktig og modig utøver av ytringsfrihet på kreativt og oppsiktsvekkende vis.»

Religionskritikk

Juryen nevner Rehmans utøvelse av religionskritikk og engasjement mot religiøs undertrykkelse og æreskultur.

De trekker blant annet frem da hun i 2004 løftet mulla Krekar i været.

– Min intensjon var å vise at om en kvinne kan løfte denne mannen kan han ikke være særlig farlig, sa Rehman den gang.

Rehman har de siste tiårene figurert som stand-up-komiker, spaltist i flere aviser, dramatiker og samfunnsdebattant.

Leder av Norsk Pen Kjersti Løken Stavrum, overrakte prisen hjemme hos Rehman fredag kveld. Foto: Gunnar Bratthammer

Hun har i tillegg skrevet flere bøker, opprettet skolerevy på Stovner og de senere årene også engasjert seg i dyrevelferd.

«Ytringsfriheten har kostet Shabana Rehman mye. Også Shabana Rehmans familie har blitt angrepet på grunn av hvordan hun har brukt sin ytringsfrihet. Rehman har vært en prinsippfast stemme for at alle er født fri, og gjennom sitt virke har hun derfor banet vei for at andre og nye med- og motstemmer har trådt inn i den offentlige debatten.», skriver juryen.

Vil feste og danse

En kampklar Rehman sier hun ser fram til den offisielle prisutdelingen i midten av november etter kreftbehandlingen.

– Da skal vi feste og danse. Jeg reiser til Tyskland med håp om gjensyn med dere alle. Så skal det bygges krefter til november.

Foruten en pengepris, mottar Rehman maleriet «Torso» av kunstneren Nico Widerberg.