Shabana Rehman gravlegges i dag

Shabana Rehman døde på Akershus universitetssykehus 29. desember etter et knapt års kreftsykdom. Hun ble 46 år gammel.

Stortingspresident Masud Gharahkhani og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) er blant dem som vil holde taler under seremonien som startet klokka 11.30 i Oslo rådhus.

Fem nære venner og bekjente vil også si minneord ved Shabana Rehmans kiste.

Seremonien holdes av Human-Etisk Forbund.

Shabana Rehman begraves fra Oslo rådhus i en humanistisk seremoni. Foto: Heiko Junge / NTB

Begraves p å statens bekostning

Regjeringen besluttet i forrige uke å hedre Shabana Rehman ved å la gravferden skje på statens bekostning.

– Hun var en banebryter, sa statsminister Jonas Gahr Støre da.

– Vi har besluttet å anerkjenne hennes innsats, som er en pionerinnsats. Hun levde altfor kort, sa Støre.

Det er en æresbevisning som rundt 100 personer i Norge har fått siden ordningen ble innført i 1881, ifølge regjeringens nettsider.

Ble kjent som standupkomiker

Shabana Rehman var en markant og uredd stemme i samfunnsdebatten og engasjerte seg i en rekke spørsmål. Hun tok blant annet opp kontroversielle og ofte «forbudte» temaer i innvandrermiljøet som æresdrap og sosial kontroll.

Shabana Rehman under premieren på forestillingen «Shabana Rehman går på ski over Grønland» i 2003. Foto: Tor Richardsen / NTB

Rehman ble for alvor kjent som standupkomiker. Hun gjennomførte flere stunt på scenen som da hun kysset daværende kulturminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) og ikke minst da hun løftet mulla Krekar under et debattmøte.

Rehman mottok en rekke priser for sitt engasjement. Sist Norsk PENs Ossietzkyprisen for 2022 som hun fikk tildelt i en privat seanse hjemme på gården i Aurskog-Høland i september i fjor.

Shabana Rehman fikk Ossietzkyprisen for 2022. Leder for Norsk PEN, Kjersti Løken Stavrum, overrakte prisen hjemme hos Rehman. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK